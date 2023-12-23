Uzun yaşam takviyesiymiş! Canan Karatay'da önermişti

Sağlıklı beslenme konusundaki önerileriyle tanınan ve sıkça dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, bilim dünyasında yine dikkat çekici bir öneriyle karşımıza çıktı. Milyonlarca kişi tarafından takip edilen Karatay, yeni favori besinini açıkladı. Dünyanın en faydalı bitkisinin belirlendiğini ve bu bitkinin tüketilmesinin bağışıklık sistemini güçlendireceğini belirtti. Karatay'ın ısrarla tüketilmesini önerdiği bu bitki, sağlık açısından önemli bir role sahip olacak.

Işgın otu Nerede Yetişir?

Türkiye'de yabani olarak yetişen tek ravent (Rheum) türü: Ülkemizde Doğu illerinde (Ağrı, Muş, Bitlis, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Malatya, Tunceli, Hakkâri, Van, Erzurum, Iğdır, Kars, Sivas, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da Amanos dağı) 1800 – 2800 m yüksekliklerde yayılım gösterir.

IŞGIN OTUNUN FAYDALARI

-A, B1, B2, C, E ve K vitaminleri yönünden zengin bir içeriğe sahip olan bitki hayati tehlikenin ihtimaller dahilinde olduğu pek çok hastalığa iyi gelir.

-İştah açıcı bir etkiye de sahiptir ve zayıflıktan mustarip kişilerin kilo almasına yardımcı olur.

-Işgın otu faydaları arasında vücudu daha dirençli kılmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek gibi etkiler yer alır.

-Sarılık ve havale sırasında kişide ortaya çıkan ateşi düşürmek amacıyla kullanılır.

-Işkın otu kökü kaynatılarak elde edilen su tansiyon ve şeker düzenleyici etkiye sahiptir.

-Sindirimi düzenler, midenin rahatlamasına yardımcı olur, bulantı gibi şikayetlerin giderilmesini sağlar.

-Kırışıklık giderici, cilt yenileyici, tazeleyici özellikleri vardır. Başarılı bir yaşlanma karşıtı ürünü olarak kullanılabilir.

-Işkın otunun asetilkolin mekanizmasına etki ettiği bilinir ve buna bağlı olarak Alzheimer hastalığı için önleyici kabul edilir.