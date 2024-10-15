Uzun ve Sağlıklı Bir Ömür İçin Günde Kaç Adım Atılmalı? Uzmanlar Açıkladı
Araştırmacılar, yürüyüşlerin daha yoğun egzersizlerle desteklenmesinin sağlıklı bir yaşam için kritik önem taşıdığını belirtildi. Peki uzun ve sağlıklı bir ömür için günde kaç adım atılmalı? İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Bilim insanları, uzun ömür ve sağlık için günde 10.000 adım atma hedefinin aslında bilimsel bir temeli olmadığını, bunun eski bir pazarlama stratejisi olduğunu vurguluyor. Cerrah Kenneth P. Moritsugu, “10.000 adım hedefi, bir Japon şirketinin piyasaya sürdüğü adımsayar cihazıyla yaygınlaşmış bir slogandan ibaret” dedi.
Harvard Üniversitesi Brigham and Women’s Hospital doktorlarının yaptığı yeni araştırmaya göre, uzun ömür ve sağlıklı yaşam için günde 4.400 adım atmanın yeterli olduğunu ortaya koydu. Adım sayısı arttıkça erken ölüm riskinin azalmaya devam ettiğini belirten araştırma, bu azalmanın günde yaklaşık 7.500 adım seviyesinde sabitlendiğini gösteriyor.
Ancak Scientific Reports dergisinde yayınlanan başka bir çalışma, sağlık açısından asıl önemli olanın atılan adım sayısından ziyade, doğada geçirilen süre olduğunu öne sürüyor. Özellikle Japonların "orman banyosu" olarak adlandırdığı doğada yürüyüş yapmanın, kan basıncını düşürdüğü, kalp atış hızını dengelediği ve stres hormonlarını azalttığı belirtiliyor. Aynı zamanda kaygı, depresyon ve yorgunluk gibi olumsuz etkilerin de bu yürüyüşler sayesinde azaldığı ifade ediliyor.
Bilim insanları, çalışmada yer alan 20.000 kişinin haftada en az 120 dakikasını doğada geçirdiğinde genel sağlık durumlarının ve ruh hallerinin iyileştiğini bildirdiğini belirtiyor. Haftada bu sürenin altında kalan doğa yürüyüşlerinin ise sağlık açısından belirgin bir etkisi olmadığını vurguluyorlar.