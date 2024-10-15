Uzun ve Sağlıklı Bir Ömür İçin Günde Kaç Adım Atılmalı? Uzmanlar Açıkladı

Ancak Scientific Reports dergisinde yayınlanan başka bir çalışma, sağlık açısından asıl önemli olanın atılan adım sayısından ziyade, doğada geçirilen süre olduğunu öne sürüyor. Özellikle Japonların "orman banyosu" olarak adlandırdığı doğada yürüyüş yapmanın, kan basıncını düşürdüğü, kalp atış hızını dengelediği ve stres hormonlarını azalttığı belirtiliyor. Aynı zamanda kaygı, depresyon ve yorgunluk gibi olumsuz etkilerin de bu yürüyüşler sayesinde azaldığı ifade ediliyor.