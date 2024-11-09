Uzmanlardan Aspiratör Çağrısı! Kış Boyunca Bunları Mutlaka Yapın
Evde küf oluşumunu önlemek için atacağınız adımlar, hem sağlığınızı korumak hem de kış aylarını daha konforlu ve ekonomik geçirmenizi sağlayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Kasım ayının gelişiyle artan enerji fiyatları ve soğuyan hava koşulları nedeniyle ev sahipleri ısı kaybını en aza indirirken, aynı zamanda küf oluşumunu önlemenin yollarını arıyor. Bu konuda, banyo ve mutfak uzmanı Nancy Emery birkaç basit ancak etkili öneri sunuyor.
Emery, soğuk kış aylarında evde artan nemin küf oluşumunu tetikleyebileceğine dikkat çekiyor ve bu durumla başa çıkmak için uygulanması kolay faydalı yöntemler paylaşıyor.
ASPİRATÖR KULLANIMINA DİKKAT
Emery, yemek yaparken veya banyo sırasında aspiratörleri kullanmanın nemi dışarıya atarak küf oluşumunu engellediğini vurguluyor. "Yemek pişirme, banyo yapma veya duş alma sırasında aspiratörü çalıştırın ve işlemin ardından en az 30 dakika daha açık bırakın. Bu, içerideki nemin uzaklaşmasını sağlayarak küf riskini azaltır" diyor.
PENCERELERİ DÜZENLİ OLARAK AÇIN
Kışın soğuk havada pencere açmak cazip gelmese de, Emery düzenli havalandırmanın nemin dışarıya atılmasını sağladığını belirtiyor. Özellikle duş aldıktan, yemek yaptıktan veya banyoyu kullandıktan sonra pencere açmak, içeride taze hava dolaşımını sağlayarak küf oluşumunu önlemede etkili bir yol. Emery, “Kış aylarında bile pencereleri düzenli olarak açmak evinizin hava kalitesini artırır ve küfün oluşmasını zorlaştırır” diyor.
YÜZEYLERİ HEMEN KURULAYIN
Islak yüzeyleri hemen silmek, evdeki nem oranını düşürerek küf oluşumunun önüne geçmenize yardımcı olabilir. Emery, “Bulaşık yıkadıktan sonra lavabonun çevresini veya duştan sonra banyo fayanslarını kuru bir bezle silmek, nemin birikmesini engeller” diyor. Özellikle derz ve silikonlu alanlar suyu emebileceği için bu tür yüzeyleri düzenli olarak kurulayarak küf oluşumunu önlemek mümkün.
KIYAFETLERİ BÖYLE KURUTMAKTAN KAÇININ
Emery, çamaşırları radyatör üzerinde kurutmanın odadaki nem oranını artırarak küf oluşumuna katkıda bulunabileceğini belirtiyor. "Radyatörde giysi kurutmak, ortamda hava akışı yetersiz olduğunda nemin birikmesine neden olur" diyen Emery, çamaşırları kurutmak için ısıtmalı bir kurutma askısı veya havlu askısı kullanmanın daha iyi bir çözüm olduğunu ifade ediyor.
NEM GİDERİCİLERDEN YARARLANIN
Nemli ortamlarda küf oluşumunun daha hızlı gerçekleştiğini belirten Emery, banyo, mutfak veya oturma odası gibi alanlarda nem giderici cihazlar kullanmanın faydalı olabileceğini söylüyor. "Nem giderici cihazlar, havadaki fazla nemi toplayarak küf oluşumunu önler ve evdeki hava kalitesini artırır. Piyasada uygun fiyatlı seçenekler bulmak mümkün" diyen Emery, bu cihazların nem kontrolü konusunda etkili bir çözüm sunduğunu vurguluyor.