Uzmanlardan Aspiratör Çağrısı! Kış Boyunca Bunları Mutlaka Yapın

Kasım ayının gelişiyle artan enerji fiyatları ve soğuyan hava koşulları nedeniyle ev sahipleri ısı kaybını en aza indirirken, aynı zamanda küf oluşumunu önlemenin yollarını arıyor. Bu konuda, banyo ve mutfak uzmanı Nancy Emery birkaç basit ancak etkili öneri sunuyor.

Emery, soğuk kış aylarında evde artan nemin küf oluşumunu tetikleyebileceğine dikkat çekiyor ve bu durumla başa çıkmak için uygulanması kolay faydalı yöntemler paylaşıyor.