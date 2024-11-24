Uzmanlar Uyardı: Meğer Çok Yanlış Biliyormuşuz! Bu 5 Gıdayı Sakın Yıkamayın

Balık

Taze balıkların yüzeyinde doğal yağlar bulunur. Bu yağlar, balığın lezzetini artırır ve besin değerini korur. Balığın yıkanması bu yağların kaybolmasına neden olabilir. Ayrıca, yıkama sırasında bakteriler mutfak yüzeyine yayılabilir. Bu yüzden balığı yıkamadan pişirmek, hem hijyen hem de tat açısından daha doğru bir tercih olacaktır.