Uzmanlar Detaylarıyla Açıkladı: Yalnızca Yüksek Zeka Seviyesine Sahip İnsanlar Bu Sorunları Yaşıyor

1- YÜZEYSEL SOHBETLERDEN KAÇINIRLAR

Zeki bireyler, yüzeysel konuşmalardan hoşlanmaz ve derinlik içermeyen sohbetlerden kaçınırlar. Psikolinguistik araştırmacısı Martina Cola, bu kişilerin entelektüel uyarım aradığını ve sıradan konuşmaların onlar için zihinsel olarak yorucu olabileceğini belirtiyor. Havadan sudan konuşmalar bu kişilere tatmin edici gelmez, bu da sosyal ortamlarda sıkılmalarına neden olabilir.

2- SOSYAL İLİŞKİLERDE ZORLUK YAŞARLAR

Yüksek IQ'ya sahip bireyler, sosyal ilişkilerde zaman zaman zorluk yaşayabilir. Psikoterapist Jonathan Alpert, bu kişilerin olayları aşırı entelektüelleştirdiğini ve duygusal bağ kurmakta güçlük çektiğini vurguluyor. Bu durum, sosyal ortamlarda kaygıya yol açabilir ve geri çekilmelerine neden olabilir. Ayrıca, kişisel alan ihtiyaçları daha fazla olabilir ve fiziksel temasa karşı hassasiyet gösterebilirler, bu da ilişkilerde gerginlik yaratabilir.