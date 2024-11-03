Uzmanlar Açıkladı: Çamaşır Makinesinde Kaybolan Çoraplar Nasıl Bulunur?

Yıkamadan önce on çift çorabımız vardır, ama yıkama bittikten sonra yalnızca dokuz buçuk çift kalır. Çoraplarımızın sırra kadem bastığı bu durumu yaşayanlar olarak, onların nereye gittiklerini hep merak etmişizdir.

Aslında bu gizem, uzun zamandır esprili anlatımlarla dillendiriliyor. Hatta birçok kişi çamaşır makinesi tamburunun çorapları “yediği” şakalarını yaparken, İngilizler ise bu duruma daha bilimsel yaklaşarak bir araştırma bile yaptırdı. Bir çamaşır makinesi üreticisi tarafından yürütülen bu çalışmada, 2.000 kişiye çorap kaybetme sıklıkları soruldu ve sonuçta, İngiltere’de yaşayan bir kişinin ayda ortalama 1.3 çorap, yılda ise 15 çorap kaybettiği ortaya çıktı. Hayat boyu kaybolan çorap sayısı ise 1264 olarak kaydedildi.