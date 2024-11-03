Uzmanlar Açıkladı: Çamaşır Makinesinde Kaybolan Çoraplar Nasıl Bulunur?
Hepimiz çamaşır makinesinde sık sık yaşanan çorap kaybını yaşamışızdır. Peki bu durumun nedeni nedir? Kayıp çoraplar nasıl bulunur? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Yıkamadan önce on çift çorabımız vardır, ama yıkama bittikten sonra yalnızca dokuz buçuk çift kalır. Çoraplarımızın sırra kadem bastığı bu durumu yaşayanlar olarak, onların nereye gittiklerini hep merak etmişizdir.
Aslında bu gizem, uzun zamandır esprili anlatımlarla dillendiriliyor. Hatta birçok kişi çamaşır makinesi tamburunun çorapları “yediği” şakalarını yaparken, İngilizler ise bu duruma daha bilimsel yaklaşarak bir araştırma bile yaptırdı. Bir çamaşır makinesi üreticisi tarafından yürütülen bu çalışmada, 2.000 kişiye çorap kaybetme sıklıkları soruldu ve sonuçta, İngiltere’de yaşayan bir kişinin ayda ortalama 1.3 çorap, yılda ise 15 çorap kaybettiği ortaya çıktı. Hayat boyu kaybolan çorap sayısı ise 1264 olarak kaydedildi.
ÇORAPLAR NEREYE KAYBOLUYOR?
Bu sorunun cevabını bulmak için uzmanlar, çamaşır makinelerinde çorapların nasıl kaybolduğunu araştıran bir çalışma daha gerçekleştirdi. Meğer çorapların kaybolmasının tek suçlusu çamaşır makinesi değilmiş.
Çoraplar, bazen kurutma aşamasında kalorifer peteklerinin arkasına düşebiliyor ya da kanepenin altında kalabiliyor. Ancak çamaşır makinesinde kaybolan çorapların en yaygın sebebi aşırı yükleme.
ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ TAMAMEN DOLDURMAYIN
Çamaşır makinesi kapasitesini aştığında, çoraplar tamburun kenarına sıkışarak tambur ve manşet arasındaki boşluktan geçebiliyor. Bu küçük kaçak, çamaşır makinesinin ters hareketi ve sıkma işlemi sırasında çorabın tamburun altına çekilmesine neden oluyor. Burada ısıtma elemanına takılan çoraplar, zamanla parçalanarak kayboluyor. Bu nedenle, çamaşır makinesinde kaybolan çoraplar neredeyse hiç bulunamıyor.
ÇORAPLARIN KAYBOLMASI NASIL ÖNLENİR?
Çorap kaybolmalarını azaltmak için çamaşır makinesini aşırı doldurmamaya özen gösterin ve çamaşır torbası kullanmayı deneyin.