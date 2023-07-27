Uzman isim uyardı: Dışarıdan en az bir öğün yemek yiyorsanız dikkat!
Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, sıcak havaların etkisini artırmasıyla birlikte dışarıdan en az bir öğün yemek yiyenlere uyarılarda bulundu.
Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üstünde seyretmesinin ardından uzmanlar, dışarıda yenilen yemeklere ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu.
Gün içinde en az bir öğününü ev dışında tüketenlerin yaz aylarında daha da dikkatli olması gerektiğine vurgu yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, tüketilen ürünleri kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Hava sıcaklığının artması gıdaların bozulmasını hızlandırıyor
Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üstüne çıkması ile birlikte besinlerin bozulma sıklığının da arttığına dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, “Özellikle süt ve peynir gibi süt ürünleri, kıyma gibi küçük parçalı etler, maydanoz, dereotu gibi sebzeler bozulması hızlı olan yiyecekler arasında yer alır. Son zamanlarda özellikle gıda fiyatlarının artması ile kesilmiş, dilimli olarak satılan karpuz, kavun gibi meyveler de hızlı bozulabilir.” dedi.
Renk ve doku kaybı ürünün bozuk olduğunun işareti
Bozulmuş besinlerde çoğu zaman dışarıdan bakıldığında renk ve doku kaybı görüldüğünü belirten Yiğit, “Sütün renginin beyazdan sarıya dönüşmesi, maydanoz, semizotu gibi yeşil sebzelerin ve çilek, şeftali gibi meyvelerin renginin koyulaşması bozulma göstergesidir. Tavuğun renginin pembe veya turuncudan griye dönüşmeye başlaması, yüzey kayganlığının artması da tavuğun bozulduğunun göstergesidir. Kırmızı etin bozulduğu ise renk kaybına ek olarak yüzeyindeki yapışkanlıktan da anlaşılabilir.” şeklinde konuştu.