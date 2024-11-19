Uzman İsim 'Kahvaltıda Asla Tüketmeyin' Diyerek Uyardı: 45 Dakika İçinde Beyne Büyük Hasar Veriyor

BEYNİ BULANIKLAŞTIRIYORLAR

Dr. Amen’e göre, bu tür gıdalar kan şekerini hızla yükseltir, ardından pankreasın devreye girmesiyle ani bir düşüş yaşanır. Bu durum, beynin "bulanık" bir hale gelmesine ve zihinsel yorgunluğa neden olabilir.

Dr. Amen, özellikle yüksek glisemik indeksli besinlerin, düzenli tüketildiğinde depresyon riskini artırabileceğine dair birçok araştırma bulunduğunu ifade ediyor. Tatlandırılmış içecekler, işlenmiş etler ve rafine un içeren gıdaların uzun vadede yalnızca beyin sağlığını değil, genel ruh halini de olumsuz etkilediğini vurguluyor.