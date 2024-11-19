Uzman İsim 'Kahvaltıda Asla Tüketmeyin' Diyerek Uyardı: 45 Dakika İçinde Beyne Büyük Hasar Veriyor
Kahvaltı, genellikle günün en önemli öğünü olarak kabul edilir ve vücudunuzun enerji depolarını doldurmanın yanı sıra, beyin sağlığınızı da doğrudan etkiler.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlar, sabah saatlerinde tüketilmesi önerilmeyen bazı yiyeceklerin hem beyin gelişimini olumsuz yönde etkilediğini hem de ruh halinizi bozabileceğini belirtiyor. Güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlamak, yalnızca fiziksel sağlığınız için değil, zihinsel sağlığınız için de büyük bir öneme sahiptir. Yedikleriniz beyninizin daha iyi çalışmasını destekleyebilir veya tam tersi şekilde, odaklanma ve ruh hali üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.
BİTMEYEN YORGUNLUĞA DİKKAT
Eğer sabah kahvaltısından sonra kendinizi sürekli yorgun veya mutsuz hissediyorsanız, tükettiğiniz besinlere dikkat etmenizin zamanı gelmiş olabilir.
DEPRESİF RUH HALİNE SOKUYOR
Psikiyatrist Dr. Daniel G. Amen, kahvaltıda tercih edilen bazı yaygın besinlerin, enerjinizi düşürerek sizi daha depresif bir ruh haline sokabileceği konusunda uyarıyor.
BU BESİNLERİ KAHVALTIDA ASLA TÜKETMEYİN
İşte kahvaltıda tüketilmemesi gereken gıdalar:
-Şekerli kahvaltılık gevrekler
-Hamur işleri (tatlı ve tuzlu çeşitler)
-Sağlıksız yağlarla hazırlanan yiyecekler
-Tatlandırılmış içecekler
-İşlenmiş et ürünleri
-İşlenmiş unlu mamuller
-Yüksek glisemik indeksli gıdalar
BEYNİ BULANIKLAŞTIRIYORLAR
Dr. Amen’e göre, bu tür gıdalar kan şekerini hızla yükseltir, ardından pankreasın devreye girmesiyle ani bir düşüş yaşanır. Bu durum, beynin "bulanık" bir hale gelmesine ve zihinsel yorgunluğa neden olabilir.
Dr. Amen, özellikle yüksek glisemik indeksli besinlerin, düzenli tüketildiğinde depresyon riskini artırabileceğine dair birçok araştırma bulunduğunu ifade ediyor. Tatlandırılmış içecekler, işlenmiş etler ve rafine un içeren gıdaların uzun vadede yalnızca beyin sağlığını değil, genel ruh halini de olumsuz etkilediğini vurguluyor.
SAĞLIKLI KAHVALTI İÇİN ALTERNATİF BESİNLER
Sağlıklı bir kahvaltı için doğal, tam tahıllı ürünler, sağlıklı yağlar, taze meyve ve sebzeler gibi beyin dostu gıdalara yönelmek önemlidir.