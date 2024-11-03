Uzman İsim Bütün Detaylarıyla Anlattı: 150 Yaşına Kadar Yaşamak Mümkün
Uzun yaşamın sırrı, her yaştan insanın ilgisini çeken bir konu olarak öne çıkıyor. ABD'li Kardiyolog Dr. Ernst von Schwarz, uzun yaşamın sırrını tüm ayrıntılarıyla anlattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son yıllarda yapılan araştırmalar, sağlıklı yaşamın doğru alışkanlıklarla uzatılabileceğini gösterirken, ABD'li Kardiyolog Dr. Ernst von Schwarz, kök hücrelerdeki ilerlemeler sayesinde insanların 150 yaşına kadar yaşamalarının mümkün olabileceğini ifade etti.
Dr. Schwarz, kök hücre araştırmalarındaki gelişmelerin ömür uzatma potansiyelini artırdığını belirtti. Özellikle plasenta dokusu, göbek kordon kanı ve doğumdan sonra atılan bazı doku türlerinin laboratuvarlarda kullanılarak kök hücre tedavilerinde değerlendirilmesi, insan ömrünü uzatmada önemli bir basamak olarak görülüyor. Ancak şu anda kök hücre tedavilerinin geniş kitlelere sunulması FDA onayları gerektirdiğinden sınırlı bir erişime sahip.
DÜZENLİ EGZERSİZ ÇOK ÖNEMLİ
Dr. Schwarz, uzun bir yaşam sürmek isteyenler için düzenli egzersizin önemini de vurguluyor. Haftada beş gün, 30 ila 60 dakika arası orta yoğunlukta egzersiz yapmanın yaşam süresini artırabileceğine dikkat çeken Schwarz, düzenli egzersizi bir alışkanlık haline getirenlerin ömrüne yedi yıl ekleyebileceğini belirtti. Bu yaklaşımla insanlar sadece daha uzun değil, aynı zamanda aktif ve sağlıklı bir hayat sürebilir.
AKDENİZ DİYETİNİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Schwarz, Akdeniz diyetinin de sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmez olduğunu söylüyor. Akdeniz diyeti, meyve, sebze, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar gibi besinler üzerine kurulu bir beslenme şekli olarak biliniyor ve bilim insanları tarafından en sağlıklı diyetlerden biri olarak kabul ediliyor.
AKDENİZ DİYETİNDE HANGİ BESİNLER TÜKETİLMELİ?
Akdeniz diyetinde öne çıkan bazı temel besinler şunlardır:
Sebzeler: Brokoli, lahana, ıspanak, karnabahar, patates ve domates gibi.
Meyveler: Muz, elma, portakal, çilek ve üzüm gibi.
Tam tahıllar: Yulaf, kahverengi pirinç, arpa ve çavdar gibi.
Baklagiller: Fasulye, mercimek, nohut ve bezelye.
Deniz ürünleri: Somon, sardalye, ton balığı, uskumru gibi.
Sağlıklı yağ kaynakları: Zeytinyağı ve fındık gibi.
Schwarz, sağlıklı ve uzun bir ömrün sırrının sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemekten geçtiğini belirterek, sigaradan uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek gibi alışkanlıkların yaşam süresini belirgin bir şekilde uzatabileceğine dikkat çekti.