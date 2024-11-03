Uzman İsim Bütün Detaylarıyla Anlattı: 150 Yaşına Kadar Yaşamak Mümkün

DÜZENLİ EGZERSİZ ÇOK ÖNEMLİ

Dr. Schwarz, uzun bir yaşam sürmek isteyenler için düzenli egzersizin önemini de vurguluyor. Haftada beş gün, 30 ila 60 dakika arası orta yoğunlukta egzersiz yapmanın yaşam süresini artırabileceğine dikkat çeken Schwarz, düzenli egzersizi bir alışkanlık haline getirenlerin ömrüne yedi yıl ekleyebileceğini belirtti. Bu yaklaşımla insanlar sadece daha uzun değil, aynı zamanda aktif ve sağlıklı bir hayat sürebilir.

AKDENİZ DİYETİNİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Schwarz, Akdeniz diyetinin de sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmez olduğunu söylüyor. Akdeniz diyeti, meyve, sebze, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar gibi besinler üzerine kurulu bir beslenme şekli olarak biliniyor ve bilim insanları tarafından en sağlıklı diyetlerden biri olarak kabul ediliyor.