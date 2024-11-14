Uzman Doktor 40'lı Yaşlarda Başlıyor Diyerek Uyardı: Bu Kanser Oldukça Sık Görülüyor

TOPLUMDA ÇOK SIK GÖRÜLÜYOR

Kolon kanserinin hangi rahatsızlıklardan sonra oluşabileceğini anlatan Genel Cerrahi Uzmanı Nazmi Yaşar Sayım, kolon yani kalın bağırsak kanserinin toplumda oldukça sık görüldüğünü belirtti.

Kolon kanserinin kabızlık, ishal, karın ağrısı, gizli kanamalar, buna bağlı halsizlik ve kilo kaybı gibi rahatsızlıklarla hastaların şikayetçi olduğunu belirten Sayım, kolon kanserinde ilk tedavinin genellikle cerrahi müdahale olduğunu, ancak cerrahi sınırları aştığı takdirde tedavilerin değişebildiğini söyledi. Sayım, "Daha sonrasında ise çıkacak olan patoloji raporuna göre veya bunlara ek olarak kemoterapi ve radyoterapi raporları da eklenebiliyor" diye konuştu.