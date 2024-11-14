Uzman Doktor 40'lı Yaşlarda Başlıyor Diyerek Uyardı: Bu Kanser Oldukça Sık Görülüyor
Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Nazmi Yaşar Sayım, toplumda oldukça sık görülen kolon kanserinin belirtileri ve tedavi yöntemlerine ilişkin kritik uyarılarda bulundu.
Kaynak: İHA
Toplumda oldukça sık görülen halk arasında kalın bağırsak kanseri olarak bilinen kolon kanseri ile ilgili bilgiler veren Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Nazmi Yaşar Sayım, neleri dikkat edilmesi konusunda bilgiler verdi. Genellikle hastalar kabızlık, ishal, karın ağrısı, gizli kanamalar ve buna bağlı halsizlik ile kilo kaybı gibi şikayetlerle geldiğini dile getiren Uz. Dr. Sayım, hastaların özellikle 40 yaşından sonra en az 2 yılda bir kez doktora kontrole gidilmesi gerektiğini belirtti.
TOPLUMDA ÇOK SIK GÖRÜLÜYOR
Kolon kanserinin hangi rahatsızlıklardan sonra oluşabileceğini anlatan Genel Cerrahi Uzmanı Nazmi Yaşar Sayım, kolon yani kalın bağırsak kanserinin toplumda oldukça sık görüldüğünü belirtti.
Kolon kanserinin kabızlık, ishal, karın ağrısı, gizli kanamalar, buna bağlı halsizlik ve kilo kaybı gibi rahatsızlıklarla hastaların şikayetçi olduğunu belirten Sayım, kolon kanserinde ilk tedavinin genellikle cerrahi müdahale olduğunu, ancak cerrahi sınırları aştığı takdirde tedavilerin değişebildiğini söyledi. Sayım, "Daha sonrasında ise çıkacak olan patoloji raporuna göre veya bunlara ek olarak kemoterapi ve radyoterapi raporları da eklenebiliyor" diye konuştu.
BU BELİRTİLERİ GÖRÜYORSANIZ DOKTORA KOŞUN
Normal dışkılama alışkanlıklarında bir değişiklik fark edildiğinde ya da kanama gibi belirtiler görüldüğünde, mutlaka bir doktora başvurulması gerektiği vurgulandı. Özellikle 40 yaşın üzerindeki bireylerin, sağlıklarını korumak adına her iki yılda bir doktora danışmalarının önemine dikkat çekildi. Ayrıca, lifli gıdaların beslenmeye dahil edilmesinin, sindirim sistemi sağlığı için büyük önem taşıdığı belirtildi.
Hastaların kendilerinde normal dışkılama alışkanlığının dışında farklı bir durum fark ettikleri veya kanama gördükleri mutlaka doktora gitmeleri gerektiğini belirten uzman isim, "Özellikle 40 yaşından sonra en az 2 yılda bir kez kolonoskopi tetkikleri öneriyoruz. Vatandaşlarımız beslenmelerine dikkat etmeleri lazım. Alkol ve sigaradan uzak durmaları önemli. Lifli gıdalardan beslenmeleri en azından beslenme şartlarında da olsun dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.