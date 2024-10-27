Uzaydan Dönen Astronot Hangi Gizemli Hastalığa Yakalandı?

Uzay ajansının yetkilileri, bu durumun astronotların dönüşünü etkileyen sorunların yanı sıra, uzun süreli uzay görevlerinin sağlık üzerinde etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Astronotlar, SpaceX’in Crew Dragon uzay aracı ile Cuma günü sabah saat 07:29’da Florida kıyılarına başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Ancak, NASA, dönen astronotlardan birinin belirtilmeyen bir tıbbi rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Durumun gizliliği nedeniyle, hastaneye kaldırılan astronotun ismi ve hastalığın detayları paylaşılmadı.

SÜREÇ NORMALİN ÜZERİNE ÇIKTI

NASA, hastanede kalan astronotun sağlık durumunun stabil olduğunu ve önlem amaçlı gözlem altında tutulduğunu belirtti. Diğer üç mürettebat üyesinin ise hastaneden ayrılarak Houston'a döndüğü bildirildi. Uzayda geçirilen bu süre, ISS'nin normal altı aylık görev süresinin çok daha üzerinde.

SAĞLIK DURUMU GİZEMİNİ KORUYOR

NASA, hastaneye kaldırılan astronotun sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi paylaşılmayacağını açıkladı. Uzay görevlerinin sağlığa etkileri, özellikle uzun süreli uzayda kalışların ardından gündeme geldi. Uzmanlar, bu tür durumların, astronotların uzayda maruz kaldıkları radyasyon, yer çekimsiz ortam ve diğer faktörlerin sağlık üzerindeki etkileri hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi