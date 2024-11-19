Uyumadan Önce Başucunuza Yarım Limon Koyun: Deneyen Yanından Ayırmıyor

Limonlar, yalnızca içeceklerinizi tatlandırmak için değil, birçok farklı alanda kullanılabilir. Temizlik ürünlerinden cilt bakımına, diş beyazlatmadan aromaterapiye kadar uzanan geniş bir kullanım yelpazesi vardır. Limonun bir diğer kullanım alanı ise, başucunuzda kesilmiş bir limon bulundurmaktır.

Sadece limon kokusunu soluyarak bile vücudunuzda kayda değer etkiler yaratabilirsiniz. Limonun aroması, kaygıyı azaltır, stresi hafifletir ve genel bir rahatlama hissi sağlar.