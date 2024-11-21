Uyku Pozisyonlarınız Kişilik Özelliklerinizi Ortaya Çıkarıyor

EN SAĞLIKLI UYKU POZİSYONLARI NELERDİR?

Sağlık uzmanlarına göre, yan yatış en sağlıklı uyku pozisyonlarından biridir. Özellikle sol tarafa yatmak;

Sindirim sistemine yardımcı olur.

Reflü şikayetlerini hafifletir.

Lenfatik dolaşımı destekler.

Gebelik döneminde de sol tarafa yatmak hem anne hem de bebek için oldukça faydalıdır. Ancak uyku pozisyonları kişiden kişiye değişebilir ve boyun ya da omuz ağrıları gibi özel durumlar için ekstra yastık desteği önerilebilir.

SAĞLIKSIZ UYKU POZİSYONLARI VE ÇÖZÜMLERİ

Sırtüstü yatmak: Bu pozisyon, oksijen akışını etkileyebilir ve horlama ya da uyku apnesine neden olabilir. Sorunu azaltmak için daha yüksek bir yastık tercih edilebilir.

Karın üstü yatmak: Boyun ve omurga üzerinde ciddi baskı oluşturabilir. İnce bir yastık kullanmak ya da yan yatmayı denemek bu sorunları hafifletebilir.