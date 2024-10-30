Ütü Yapmaya Artık Gerek Kalmayacak: Kırışık Kıyafetler Bu Yöntemle Kağıt Gibi Dümdüz Olacak
Ütü yapma derdi artık bu yöntemle sona erecek. Kırışık kıyafetleri tek hamlede kağıt gibi dümdüz yapacak formül ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ütü yapmak, ev işlerinin en sevimsizleri arasında yer alıyor. Saatler süren bu işlem, zamanınızı boşa harcamanıza neden olabilir. Neyse ki, ütü yapmadan kıyafetlerinizdeki kırışıklıkları gidermenin pratik yolları ortaya çıktı. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz kırışıklık açıcı spreyler, bu konuda size yardımcı olabilir.
Eğer uzun saatler boyunca yorulduktan sonra ütü başına geçmek istemiyorsanız, kırışıklık açıcı spreylerden faydalanabilirsiniz. Giysi baskı uzmanı Alex Econs, kıyafetleriniz için kırışıklık önleyici bir sprey yapmanın oldukça basit olduğunu belirtiyor. Econs, “Yaygın ev ürünlerinden kendi spreyinizi hazırlayabilirsiniz; bunun için bir servet harcamanıza gerek yok” diyor.
KIRIŞIKLIK AÇICI SPREY TARİFİ
Gerekli malzemeler oldukça basit:
200 ml su ve 10 ml yumuşatıcı. Bu karışımı bir sprey şişesinde birleştirip iyice çalkalayın.
Uygulama öncesinde, karışımın kumaşınıza zarar vermediğinden emin olmak için önce küçük bir parçada test yapmayı unutmayın.
Kırışıklıkların üzerine püskürtün ve giysiyi gererek düzleştirin.
Üst kısım nemlenene kadar uyguladıktan sonra, ütülemeye gerek kalmadan giysilerinizi asarak kurumasını bekleyin.
15 DAKİKA BANYODA TUTUN
Buhar, kırışıklıkları açmak için doğal bir yöntemdir. Econs, “Giysilerinizi banyonuzda asarak buharın etkisinden yararlanabilirsiniz” diyor. Giysilerinizi ıslatmadan, duşa yakın bir yere asmanız ve banyo kapısını kapalı tutmanız buharın kalmasını sağlayacaktır. Duşunuzu bitirdikten sonra, giysilerinizi 15 dakika boyunca banyoda tutarak kırışıklıkların açılmasını sağlayabilirsiniz.
NEMLİ HAVLU YÖNTEMİ
Alex Econs, narin kumaşlar için nemli havlu kullanmanın etkili olduğunu vurguluyor. Kırışık giysinizi düz bir yüzeye yerleştirip üzerine nemli havlular yerleştirerek kırışıklıkları bastırabilirsiniz. Tüm alanı kapladığınızda, kıyafetlerinizi kuruması için asmayı unutmayın. Bu yöntem uygun maliyetli olsa da, kıyafetinizin düzleşmesi için yeterli zamanı önceden planlamanız önemli.