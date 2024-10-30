Ütü Yapmaya Artık Gerek Kalmayacak: Kırışık Kıyafetler Bu Yöntemle Kağıt Gibi Dümdüz Olacak

NEMLİ HAVLU YÖNTEMİ

Alex Econs, narin kumaşlar için nemli havlu kullanmanın etkili olduğunu vurguluyor. Kırışık giysinizi düz bir yüzeye yerleştirip üzerine nemli havlular yerleştirerek kırışıklıkları bastırabilirsiniz. Tüm alanı kapladığınızda, kıyafetlerinizi kuruması için asmayı unutmayın. Bu yöntem uygun maliyetli olsa da, kıyafetinizin düzleşmesi için yeterli zamanı önceden planlamanız önemli.