Ustaları Çıldırtacak Tüyo Ortaya Çıktı: Çamaşır Makinenizi Ayda Sadece 1 Kez Bu Modda Çalıştırın Bakın Ne Oluyor!
Günlük hayatımızda vazgeçilmez hale gelen çamaşır makineleri, doğru kullanıldığında uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde çalışabiliyor. Ancak cihazların ömrünü uzatmak için dikkat edilmesi gereken bazı basit kurallar var. İşte çamaşır makinenizin performansını koruyacak ve bakım gereksinimlerini azaltacak bazı pratik öneriler.
Kaynak: Haber Merkezi
Modern çamaşır makinelerinin çoğunda bulunan “kendi kendini temizleme” programı, cihazın içinde biriken kireç ve kirden kurtulmaya yardımcı oluyor. Cihaz günlük olarak kullanılıyorsa, ayda bir bu programın çalıştırılması öneriliyor. Böylelikle makineniz temiz kalıyor ve uzun ömürlü oluyor.
AYDA 1 KEZ ÇALIŞTIRMANIZ YETERLİ OLUYOR
Eğer cihazda böyle bir fonksiyon yoksa, 90 derecede “kaynatma” modunu ayda bir kez çalıştırmak da aynı etkiyi sağlar. Bu yüksek sıcaklıkta çalışan döngü, kireç, küf ve kötü kokuları yok ederek cihazın iç aksamını temizler.
ARIZA OLMAMASI İÇİN DİKKAT
Aşırı Yüklemeyin: Çamaşır makinesini kapasitesinden fazla doldurmak, tahrik kayışı ve yataklara zarar verebilir. Bu tür arızalar tamir gerektirebilir, bu yüzden kapasiteye uygun yükleme yapmak önemlidir.
Doğru Deterjan Seçimi: Fosfat oranı yüksek deterjanlar, cihazın ısıtma elemanında kireç birikimine yol açarak makinenin daha hızlı arızalanmasına neden olabilir. Bu nedenle uygun özellikte deterjanlar tercih edilmelidir.
Filtre Temizliği: Filtrelerin düzenli olarak temizlenmesi, cihazın performansını korumak açısından önem taşır. Her ay, filtreleri kontrol ederek tüy ve kir birikimlerini temizlemeyi ihmal etmeyin.
Düzgün Kurulum: Çamaşır makinesinin düz bir zemine yerleştirilmesi titreşimleri azaltır ve cihazın zarar görmesini engeller. Eğer zemininiz eğimliyse, makinenin altına lastik tamponlar yerleştirerek titreşimi azaltabilirsiniz.