Ustaları Çıldırtacak Tüyo Ortaya Çıktı: Çamaşır Makinenizi Ayda Sadece 1 Kez Bu Modda Çalıştırın Bakın Ne Oluyor!

Modern çamaşır makinelerinin çoğunda bulunan “kendi kendini temizleme” programı, cihazın içinde biriken kireç ve kirden kurtulmaya yardımcı oluyor. Cihaz günlük olarak kullanılıyorsa, ayda bir bu programın çalıştırılması öneriliyor. Böylelikle makineniz temiz kalıyor ve uzun ömürlü oluyor.

AYDA 1 KEZ ÇALIŞTIRMANIZ YETERLİ OLUYOR

Eğer cihazda böyle bir fonksiyon yoksa, 90 derecede “kaynatma” modunu ayda bir kez çalıştırmak da aynı etkiyi sağlar. Bu yüksek sıcaklıkta çalışan döngü, kireç, küf ve kötü kokuları yok ederek cihazın iç aksamını temizler.