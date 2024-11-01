Üretildiği Anda Stoklar Tükeniyor: 1 Kaşığı Demir İlacına Bedel!
Havaların soğumaya başlamasıyla vatandaşlar şifa deposu pekmeze yöneldi. Pekmezin vitamin ve mineral açısından zengin içeriği, özellikle kış aylarında vücudu hastalıklara karşı daha dayanıklı hale getiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
B1, B3, B5 ve B6 vitaminleriyle demir, kalsiyum, magnezyum, çinko gibi mineralleri barındıran pekmez, hem enerji veriyor hem de birçok sağlık sorununa karşı koruyucu bir etki sağlıyor.
Aktarlar, pekmeze olan bu yoğun taleple birlikte satışlarda büyük bir artış yaşandığını ifade ediyor. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirici etkileriyle bilinen pekmez, aktarlarda en çok tercih edilen ürünlerden biri haline gelmiş durumda. Talebin yüksek olması, bazı aktarlarda stokların tükenmesine dahi yol açtı.
PEKMEZİN ZENGİN İÇERİĞİ
Üzüm pekmezi gibi yaygın pekmez çeşitleri, vücuda pek çok fayda sağlıyor. Sadece bir yemek kaşığı üzüm pekmezinde yaklaşık 29 kalori, 7.1 mg karbonhidrat, 0.05 mg demir ve yüksek miktarda kalsiyum ile potasyum bulunur. Bu doğal içerik sayesinde pekmez, günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamak için ideal bir besin kaynağı haline geliyor.
PEKMEZİN FAYDALARI NELER?
Antioksidan Etki: Polifenoller ve flavonoidler gibi antioksidan bileşenler sayesinde pekmez, vücudu serbest radikallerden koruyarak hücreleri yenileyici bir etki gösterir.
Demir Kaynağı: Özellikle demir eksikliği anemisi çekenler için pekmez tüketimi önemlidir. Demir, kırmızı kan hücrelerinin üretiminde büyük rol oynar ve vücut enerjisini artırır.
Kemik Sağlığı: Kalsiyum ve potasyum açısından zengin olan pekmez, kemik sağlığını desteklerken kasların da işlevselliğini korur.
Sindirim Sistemi Desteği: Lifli yapısı sayesinde sindirimi düzenler, kabızlık gibi sindirim sorunlarının önlenmesine yardımcı olur.
Enerji Verici Etki: Doğal şeker içeriğiyle vücuda enerji kazandırır. Özellikle sporcular veya fiziksel aktiviteleri yoğun olanlar için iyi bir doğal enerji kaynağıdır.
Bağışıklık Güçlendirici: C vitamini ve diğer bileşenler sayesinde bağışıklık sistemini destekler, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruma sağlar.
Kalp Sağlığı: Kolesterol seviyesini dengeleyici özellikleriyle kalp-damar sağlığını destekler.
HANGİ PEKMEZ TÜRLERİ NEYE İYİ GELİYOR?
İNCİR PEKMEZİ NEYE İYİ GELİR?
İncir Pekmezi: Kas ve kemik sağlığını destekleyerek kemik erimesine karşı koruyucudur. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne katkıda bulunur. İçeriğindeki vitamin ve mineraller günlük ihtiyacı karşılayacak düzeydedir.
KARADUT PEKMEZİ NEYE İYİ GELİR?
Karadut Pekmezi: İdrar söktürücü etkisiyle böbrek sağlığını destekler ve mideyi kuvvetlendirir. Özellikle bronşit ve öksürük sorunlarında göğsü yumuşatıcı etkiye sahiptir.
ÜZÜM PEKMEZİ NEYE İYİ GELİR?
Üzüm Pekmezi: En çok bilinen pekmez türü olan üzüm pekmezi, kan yapıcı özellikleriyle anemisi olanlar için önerilir. Aynı zamanda damar sağlığını destekleyerek dolaşımı düzenler.
KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ NEYE İYİ GELİR?
Keçiboynuzu Pekmezi: Kansızlık sorunları yaşayanlar için birebirdir ve cinsel sağlık açısından da faydalı etkileri bulunur. Kalp sağlığını koruyucu özellikleriyle bilinen bu pekmez, ayrıca kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.
ANDIZ PEKMEZİ NEYE İYİ GELİR?
Andız Pekmezi: Alerji, egzama ve sedef gibi cilt sorunlarına karşı fayda sağlayan andız pekmezi, ayrıca sindirim sistemini destekleyerek bağırsak sağlığını korur. Antibakteriyel etkisiyle öksürüğe iyi gelir.