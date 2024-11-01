Üretildiği Anda Stoklar Tükeniyor: 1 Kaşığı Demir İlacına Bedel!

B1, B3, B5 ve B6 vitaminleriyle demir, kalsiyum, magnezyum, çinko gibi mineralleri barındıran pekmez, hem enerji veriyor hem de birçok sağlık sorununa karşı koruyucu bir etki sağlıyor.

Aktarlar, pekmeze olan bu yoğun taleple birlikte satışlarda büyük bir artış yaşandığını ifade ediyor. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirici etkileriyle bilinen pekmez, aktarlarda en çok tercih edilen ürünlerden biri haline gelmiş durumda. Talebin yüksek olması, bazı aktarlarda stokların tükenmesine dahi yol açtı.