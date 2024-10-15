Ünlü Makarna Markası İçin Korkutan Uyarı: Bütün Ürünleri Acil Geri Çağrıldı
Almanya’da ünlü makarna markası Bernbacher’in “Die Guten Buchstaben Nudeln” ürünü için geniş çaplı bir geri çağırma kampanyası başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ürün, ülke genelindeki birçok süpermarkette, Rewe, Edeka, Kaufland, Marktkauf, Norma, V-Markt, Globus ve daha pek çok mağazada satılıyor. Müşterilerin bu ürünleri tüketmemesi, küf bulaşmış olabileceği şüphesiyle derhal iade etmeleri gerektiği belirtildi.
Firma tarafından yapılan açıklamada, özellikle çorbalarda kullanılan ve 2x125 gramlık paketler halinde satılan bu ürünlerin bazılarında küf bulunduğunun tespit edildiği ifade edildi.
Ürünleri tüketenlerin sağlık riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı. Etkilenen paketler, son kullanma tarihleri 07.03.2026 ve 20.03.2026 olan ve parti numaraları L3055264 ile L3055490 şeklinde belirtilenlerdir.
Firma, müşterilerin ürünleri satın aldıkları mağazalara iade etmeleri durumunda, fiş göstermeden dahi tam para iadesi yapılacağını duyurdu.