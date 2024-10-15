Ünlü Makarna Markası İçin Korkutan Uyarı: Bütün Ürünleri Acil Geri Çağrıldı

Ürün, ülke genelindeki birçok süpermarkette, Rewe, Edeka, Kaufland, Marktkauf, Norma, V-Markt, Globus ve daha pek çok mağazada satılıyor. Müşterilerin bu ürünleri tüketmemesi, küf bulaşmış olabileceği şüphesiyle derhal iade etmeleri gerektiği belirtildi.