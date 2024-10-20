Ünlü İngiliz Doktor Uyardı: Yüksek Tansiyon İçin Hayati 2 Kuralı Açıkladı

Yüksek tansiyon, günümüzün yaygın sağlık sorunlarından biri olup, birçok faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Çevresel etkiler ve yaşam tarzı, bu hastalığın gelişmesinde büyük rol oynar. Kan basıncını kontrol altında tutmak ve hipertansiyonu engellemek için bazı temel kurallara dikkat edilmesi gerekir. İşte yüksek tansiyonu önlemek için göz önünde bulundurmanız gereken iki önemli nokta.

Yüksek tansiyon, yani tıbbi adıyla hipertansiyon, kanın damar duvarlarına uyguladığı yüksek basınç sonucu oluşur. Baş ağrısı, bulanık görme, mide bulantısı, nefes darlığı ve baş dönmesi gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Tedavi edilmediğinde daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, kan basıncını kontrol altında tutmak için yaşam tarzı değişiklikleri büyük önem taşır.

TANSİYON İÇİN 2 ALTIN KURAL

Dünyaca ünlü epidemiyolog ve beslenme uzmanı Dr. Tim Spector’a göre, hipertansiyonla mücadelede sadece tuz tüketimini sınırlamak yeterli değildir. Spector, tansiyonu düşürmenin iki temel kuralını şöyle sıralıyor:

SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENMEYE DİKKAT

Yüksek tansiyonu önlemek için tuz tüketimini azaltmanın yanı sıra sebze ve meyve tüketimine ağırlık vermek gerekir. Aşırı işlenmiş gıdalardan kaçınmak, kan basıncını dengelemeye yardımcı olur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bu konuda potasyumun önemine dikkat çeker; potasyum, sodyumun vücuttan atılmasına yardımcı olarak tansiyonu düşürür.

DÜZENLİ EGZERSİZİN ÖNEMİ

Fiziksel aktivite, kan basıncını kontrol etmenin en etkili yollarından biridir. Günde 30 dakikalık yürüyüş, tansiyonu düşürmeye katkı sağlar. Yürüyüş sırasında harcanan enerji kilo kaybına yardımcı olur ve bu da tansiyon üzerinde olumlu bir etki yaratır.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

2023 yılında European Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan bir araştırma, sebze ve meyve tüketiminin hipertansiyon riskini azalttığını gösterdi. Araştırmacılar, sebzelerin potasyum açısından zengin olduğunu ve obezite riskini düşürerek dolaylı yoldan tansiyonu kontrol altında tuttuğunu belirtiyor.

ALKOL, SİGARA VE STRES BAŞ DÜŞMAN

Sigara ve Alkol Tüketimi: Sigara ve alkolün aşırı tüketimi, kan basıncını yükselten önemli faktörler arasında yer alır. Sigaranın kan damarları üzerinde anında etkisi olduğu bilinmektedir.

Stresi Azaltın: Stres, tansiyonu doğrudan etkileyen bir başka faktördür. Yoga, meditasyon ve nefes egzersizleri gibi rahatlama teknikleri, tansiyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.

Yüksek tansiyon, yaşam tarzı değişiklikleriyle kontrol altına alınabilir bir sağlık sorunudur. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz, bu hastalığı önlemede en etkili yöntemlerdir. Ancak unutmayın, tansiyonla ilgili herhangi bir şüphe durumunda mutlaka bir doktora başvurmanız gerekir.

Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır, herhangi bir tıbbi tavsiye niteliği taşımamaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi