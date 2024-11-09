Ünlü İngiliz Doktor 'Ömrü 10 Yıl Uzatıyor' Diyerek Açıkladı: Yanınızdan Ayırmayacaksınız
Uzun ömrün sırlarını araştıran bilim insanları, sağlıklı yaşamı destekleyen pek çok etkeni incelemeye devam ediyor. Doğada var olan ancak fazla tanınmayan bu meyve, kan dolaşımını destekleyerek vücudu adeta 10 yıl gençleştirme potansiyeline sahip.
Kaynak: Haber Merkezi
Chichester Üniversitesi’nde yapılan araştırma, doğadaki bazı meyvelerin kan dolaşımını yüzde 45 oranında artırabildiğini ortaya çıkardı. Yüksek antioksidan içerikleriyle bilinen bu meyvelerin başında frenk üzümü geliyor.
4-7 GÜN İÇERİSİNDE ETKİSİNİ GÖSTERİYOR
Egzersiz Fizyolojisi Profesörü Mark Willems, bir hafta boyunca frenk üzümü tüketmenin kan dolaşımını artırarak vücudun biyolojik yaşını geriletebileceğini ifade ediyor.
Araştırmalara göre, frenk üzümü özü, kas kasılması sırasında ana atardamarın kan akışını %45 oranında iyileştiriyor; bu etkiler ise yalnızca dört ila yedi gün içinde gözlemleniyor.
GENÇLEŞTİRİCİ ETKİSİ ORTAYA ÇIKTI
Profesör Willems, "Antosiyanin bileşenleri sayesinde frenk üzümünün damarları gençleştirici etkisini ortaya çıkarıyoruz. Frenk üzümü içeriği, damar yapısının daha sağlıklı ve dinç kalmasına katkıda bulunuyor" diyerek bu meyvenin faydalarını vurguluyor.
KAN BASINCINI DÜZENLİYOR
C ve K vitaminleri, potasyum ve antioksidanlar bakımından zengin olan frenk üzümü, bu içerikleri sayesinde vücut sağlığını birçok açıdan destekliyor.
Willems’e göre frenk üzümünde yer alan bileşikler, yüksek tansiyon gibi kardiyovasküler sorunlara karşı koruyucu bir bariyer görevi görebilir. Düzenli frenk üzümü tüketimi, kolesterolü dengeleme ve kalp hastalıkları riskini azaltma konusunda da olumlu etkiler sağlıyor. Potasyum kan basıncını düzenlemeye yardımcı olurken, linoleik asit ve diğer bileşenler damar sağlığını koruyarak kalp hücrelerinin direncini artırıyor.
BU KİŞİLER MUTLAKA TÜKETMELİ
Willems, "Yapılan çalışmalarda frenk üzümünün, kan basıncı normal olan kişilerde belirgin bir etkisi görülmüyor. Ancak hipertansif bireylerde, bu meyve yüksek tansiyonu etkileyen mekanizmaları hedef alıyor. Sağlıklı bir kardiyovasküler sistem için beklemeden frenk üzümü tüketmek önemli bir strateji olabilir" diyor.
DAMAR SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ
Frenk üzümü bileşenleri, damarların sağlığını koruyarak genç kalmasına destek olurken aynı zamanda koruyucu bir etki sağlıyor. Willems, bu meyvenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin kolayca elde edilebileceğini belirterek, koruyucu hekimlik açısından da önemli bir rol oynadığını ifade ediyor.
Araştırmalar, frenk üzümünün hipertansiyon tedavisinde yardımcı bir destek olarak kullanılabileceğini gösteriyor.
FRENK ÜZÜMÜ NASIL TÜKETİLMELİ?
Frenk üzümünü çeşitli şekillerde tüketebilirsiniz:
Yıkayıp doğrudan atıştırmalık olarak yiyebilirsiniz.
Smoothie’lerinize ekleyebilir ya da diğer meyvelerle karıştırarak sağlıklı bir içecek hazırlayabilirsiniz.
Yeşil salatalara ekleyerek lezzetini ve besin değerini artırabilirsiniz.
Kek, kurabiye veya tatlılarınızda frenk üzümünü kullanabilirsiniz.
Reçel veya marmelat yaparak kahvaltılarınıza ekleyebilir, yoğurtla veya dondurma üzerinde tüketebilirsiniz.
Kuru meyve karışımlarına ekleyerek sağlıklı bir atıştırmalık oluşturabilirsiniz.