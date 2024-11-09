Ünlü İngiliz Doktor 'Ömrü 10 Yıl Uzatıyor' Diyerek Açıkladı: Yanınızdan Ayırmayacaksınız

BU KİŞİLER MUTLAKA TÜKETMELİ

Willems, "Yapılan çalışmalarda frenk üzümünün, kan basıncı normal olan kişilerde belirgin bir etkisi görülmüyor. Ancak hipertansif bireylerde, bu meyve yüksek tansiyonu etkileyen mekanizmaları hedef alıyor. Sağlıklı bir kardiyovasküler sistem için beklemeden frenk üzümü tüketmek önemli bir strateji olabilir" diyor.

DAMAR SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

Frenk üzümü bileşenleri, damarların sağlığını koruyarak genç kalmasına destek olurken aynı zamanda koruyucu bir etki sağlıyor. Willems, bu meyvenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin kolayca elde edilebileceğini belirterek, koruyucu hekimlik açısından da önemli bir rol oynadığını ifade ediyor.

Araştırmalar, frenk üzümünün hipertansiyon tedavisinde yardımcı bir destek olarak kullanılabileceğini gösteriyor.