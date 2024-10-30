Ünlü Bankanın Müşterilerine Dolandırıcılık Şoku: Sakın Bu Mesaja Tıklamayın

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Kendilerini PayPal çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılar, bu işlemin ‘düzenlemelere uygunluk sağlamak ve varlıkları korumak’ amacı taşıdığını iddia ediyor. Ancak uzmanlar, bu tür mesaj ve e-postaların tamamen sahte olduğunun altını çizerek, kullanıcıları bu tür linklere tıklamamaları konusunda uyarıyor.