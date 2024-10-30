Ünlü Bankanın Müşterilerine Dolandırıcılık Şoku: Sakın Bu Mesaja Tıklamayın
Almanya’da milyonlarca PayPal kullanıcısı, internet dolandırıcılarının yeni hedefi haline geldi. Sahte e-posta yöntemini kullanan dolandırıcılar, kullanıcıların hesap bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. Uzmanlar, bu tür dolandırıcılıklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Dolandırıcılar, özellikle e-posta ve SMS yoluyla kurbanlarını tuzağa düşürüyor. Şimdi ise hedeflerinde, yaklaşık 35 milyon aktif kullanıcısı bulunan PayPal var. Dolandırıcılar, neredeyse kusursuz bir dille hazırladıkları sahte e-postalarla, kullanıcıların dikkatini çekerek hesap bilgilerini çalmayı amaçlıyor.
O MESAJLARI SAKIN AÇMAYIN
Dolandırıcılar, sahte e-postalarda genellikle “Hesabınızda olağandışı aktiviteler tespit edildi” gibi dikkat çekici ifadeler kullanıyor. Kullanıcıları, “Hesabınızı korumak için 24 saat içinde aşağıdaki linke tıklayın, aksi takdirde hesabınız devre dışı bırakılabilir” uyarısıyla kandırmaya çalışıyorlar.
UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI
Kendilerini PayPal çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılar, bu işlemin ‘düzenlemelere uygunluk sağlamak ve varlıkları korumak’ amacı taşıdığını iddia ediyor. Ancak uzmanlar, bu tür mesaj ve e-postaların tamamen sahte olduğunun altını çizerek, kullanıcıları bu tür linklere tıklamamaları konusunda uyarıyor.
Uzmanlar, bu tür durumlarla karşılaşan kişilerin gelen mesajların doğruluğunu sorgulamadan linklere tıklamamalarını ve hesap güvenliklerini sağlamak için doğrudan resmi kanallar üzerinden iletişime geçmelerini tavsiye ediyor.