Ünlü Astrolog Açıkladı: Kasım'da Her Şey Çok Başka Olacak
Ünlü Astrolog Marina Skadi, Kasım ayında burçların yaşayacaklarını bir bir açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Astrolog Marina Skadi'ye göre, 20 Kasım itibarıyla güç ve kolektif değişimi temsil eden Plüton'un, 20 yıl sürecek Kova burcu transitine başlayacağını duyurdu. 2008’den beri Oğlak burcunda bulunan Plüton, toplumsal yapıların dönüşümüne katkı sağladı. Ancak 20 Kasım 2024’ten itibaren Kova burcundaki yolculuğunda özgürlük, bilim ve teknoloji alanında köklü değişimler bekleniyor.
YENİDEN İNŞA SÜRECİ BAŞLIYOR
Oğlak burcundaki geçişinde devlet gücü ve ekonomik yapılarda kırılganlıkları ortaya çıkaran Plüton, şimdi toplumun geleneksel yapılarının yeniden inşa sürecini başlatacak. Skadi'ye göre, bu yeni dönem küresel bilincin artmasına ve yeniliklerin hız kazanmasına sahne olacak. Bu geçiş, daha kapsayıcı ve teknolojik açıdan gelişmiş bir toplumun temelini atabilir.
DERİN İÇSEL KEŞİF ZAMANI GELDİ
Kasım ayı, 1 Kasım saat 15:47’de Akrep burcunda gerçekleşecek yeni ay ile başlıyor. Ay ve Güneş'in Akrep burcunda birleşmesi, bireylerin içsel dünyasına yönelerek gizli kalmış duygularını keşfetmesi için bir fırsat sunacak. Bu döngü, kişisel gücü artırma ve gereksiz yüklerden kurtulma arayışını destekliyor.
KASIM'DA GEZEGENİN GEÇİŞLERİ VE BURÇLARA ETKİLERİ
2 Kasım: Merkür, Yay burcuna geçerek 24 Kasım’da geri hareketine başlayacak.
Yay burçları için içsel sorgulamalarla dolu zorlu bir dönem olabilir.
3 Kasım: Venüs ve Jüpiter karşıtlığı, özellikle ilişkilerde hayal kırıklıkları yaratabilir; kişisel harcamalarda ise aşırıya kaçma riski bulunuyor.
4 Kasım: Mars, Aslan burcuna geçerek yaratıcılığı ve kendini ifade etme arzusunu artırıyor. Aralık ayında bu burçta geri harekete geçecek olan Mars, özellikle rekabet ve liderlik isteğini yoğunlaştırabilir.
FIRSATLAR AYAĞINIZA GELEBİLİR
9 Kasım: Venüs ve retro Neptün gerilimi, yanılsamalara ve aldatılmalara açık bir gün olarak dikkat çekiyor.
12 Kasım: Merkür ve Satürn arasındaki gergin açı, bürokratik işlemlerde gecikme ve aksamalara yol açabilir. Meditasyon ve doğada vakit geçirmek, bu dönemde rahatlatıcı olabilir.
16 Kasım: Boğa burcundaki Uranüs kavuşumu güvenlik ve istikrar arayışını güçlendiriyor. Gerçek ihtiyaçların farkına varmak için önemli bir zaman.
AY SONUNA DOĞRU NELER OLACAK?
21 Kasım’da Güneş’in Yay burcuna geçmesiyle, seyahat ve kültürel keşif isteği ön plana çıkacak. Ay sonunda, 27 Kasım’da Güneş ve Mars arasındaki uyumlu açı, birçok kişisel ve toplumsal meseleyi çözüm yoluna kavuşturabilir. Kasım, yenilenme ve değişim süreçlerinin yoğun yaşandığı, derin astrolojik etkilerin hissedildiği bir ay olacak.