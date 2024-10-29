Ünlü Astrolog Açıkladı: Kasım'da Her Şey Çok Başka Olacak

Astrolog Marina Skadi'ye göre, 20 Kasım itibarıyla güç ve kolektif değişimi temsil eden Plüton'un, 20 yıl sürecek Kova burcu transitine başlayacağını duyurdu. 2008’den beri Oğlak burcunda bulunan Plüton, toplumsal yapıların dönüşümüne katkı sağladı. Ancak 20 Kasım 2024’ten itibaren Kova burcundaki yolculuğunda özgürlük, bilim ve teknoloji alanında köklü değişimler bekleniyor.

YENİDEN İNŞA SÜRECİ BAŞLIYOR

Oğlak burcundaki geçişinde devlet gücü ve ekonomik yapılarda kırılganlıkları ortaya çıkaran Plüton, şimdi toplumun geleneksel yapılarının yeniden inşa sürecini başlatacak. Skadi'ye göre, bu yeni dönem küresel bilincin artmasına ve yeniliklerin hız kazanmasına sahne olacak. Bu geçiş, daha kapsayıcı ve teknolojik açıdan gelişmiş bir toplumun temelini atabilir.