Ukrayna Lideri Zelenskiy Neden Hep Aynı Kıyafeti Giyiyor? Meğer Bu Yüzdenmiş

Geçtiğimiz günlerde Washington'da düzenlenen bir etkinlikte Zelenskiy’nin kıyafeti, muhafazakâr çevreler tarafından sert eleştirilere maruz kaldı. Real America muhabiri Brian Glenn, Ukrayna liderine "Neden takım elbise giymiyorsunuz? Ülkenizin en üst düzey makamındasınız ve bu makamın saygınlığını korumalısınız" sözleriyle tepki gösterdi. Zelenskiy ise bu eleştirilere kısa ve net bir yanıt verdi: "Bu savaş bittikten sonra takım elbise giyeceğim."

Zelenskiy, Rusya’nın 2022’de başlattığı işgalin ardından resmi temaslarında klasik devlet adamı kıyafetlerinden vazgeçerek, genellikle zeytin yeşili veya siyah sweatshirt, kargo pantolon ve askeri tarz botlar giymeyi tercih ediyor. Bu kıyafetlerin üzerinde sık sık Ukrayna’nın ulusal sembolü olan üç çatallı mızrak simgesi de yer alıyor.