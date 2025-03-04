Ukrayna Lideri Zelenskiy Neden Hep Aynı Kıyafeti Giyiyor? Meğer Bu Yüzdenmiş
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin resmi ziyaretlerde takım elbise yerine askeri tarzda kıyafetler giymesi, sadece kişisel bir tercih değil, aynı zamanda savaşın gölgesinde şekillenen bir mesaj niteliğinde. ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da yaptığı görüşmede kıyafeti nedeniyle eleştirilen Zelenskiy, bu tercihinin ardındaki nedeni net bir şekilde ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz günlerde Washington'da düzenlenen bir etkinlikte Zelenskiy’nin kıyafeti, muhafazakâr çevreler tarafından sert eleştirilere maruz kaldı. Real America muhabiri Brian Glenn, Ukrayna liderine "Neden takım elbise giymiyorsunuz? Ülkenizin en üst düzey makamındasınız ve bu makamın saygınlığını korumalısınız" sözleriyle tepki gösterdi. Zelenskiy ise bu eleştirilere kısa ve net bir yanıt verdi: "Bu savaş bittikten sonra takım elbise giyeceğim."
Zelenskiy, Rusya’nın 2022’de başlattığı işgalin ardından resmi temaslarında klasik devlet adamı kıyafetlerinden vazgeçerek, genellikle zeytin yeşili veya siyah sweatshirt, kargo pantolon ve askeri tarz botlar giymeyi tercih ediyor. Bu kıyafetlerin üzerinde sık sık Ukrayna’nın ulusal sembolü olan üç çatallı mızrak simgesi de yer alıyor.
SAVAŞIN İZLERİNİ TAŞIYAN TARZ
Savaşın başlangıcından önce sinekkaydı tıraşlı ve takım elbiseli bir lider olarak tanınan Zelenskiy, işgalin ardından görünümünde de belirgin bir değişime gitti. Sakal bırakması ve askeri tarza yönelmesi, Ukrayna'daki savaş atmosferini yansıtıyor.
Ukrayna kültürünü tanıtmayı amaçlayan Shadows Project isimli sivil toplum kuruluşunun kurucularından Agatha Gorski, Zelenskiy'nin tarzının bilinçli bir tercih olduğunu vurgulayarak, "Bu, savaşın içindeki Ukrayna’nın gerçeğini dünyaya anlatan bir duruş. Kiev sokaklarında dolaşan insanların çoğu da benzer şekilde giyiniyor" dedi.
Gorski, Ukrayna liderinin kıyafet seçiminin sadece bir moda tercihi olmadığını, aksine savaş gerçeğini uluslararası kamuoyuna hatırlatmayı amaçladığını belirterek, "Bu, bizim gerçekliğimiz. Başkanımız da bu gerçeği yansıtıyor" ifadelerini kullandı.
TARİHTEKİ DİĞER LİDERLER VE ASKERİ KIYAFETLER
Zelenskiy, savaş döneminde askeri tarza yönelen ilk lider değil. II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Beyaz Saray ziyaretlerinde hava saldırılarına karşı koruma sağlayan özel bir kıyafet giymeyi tercih etmişti. Ancak Zelenskiy, diplomatik görüşmelerde bile kıyafet değişikliğine gitmeyerek, bu tercihini kişisel imajının ayrılmaz bir parçası haline getirdi.
Askeri üniformalar genellikle otorite ve güç göstergesi olarak kullanılsa da Zelenskiy'nin tercih ettiği kıyafetler, bir savaş kahramanından ziyade, cephedeki askerlerle dayanışma içinde olan bir lider imajı çiziyor. Üzerinde madalya veya rütbe taşımayan bu kıyafetler, Ukrayna halkının mücadelesini simgeleyen bir mesaj olarak görülüyor.
EŞİ OLENA ZELENSKA DA HEDEFTE
Ukrayna liderinin kıyafet tercihi eleştirilirken, eşi Olena Zelenska da benzer tepkilerle karşılaştı. 2022 yılında Vogue dergisi için yapılan fotoğraf çekimi, bazı çevreler tarafından "savaşın ciddiyetine gölge düşüren bir hamle" olarak değerlendirildi. ABD'li Cumhuriyetçi siyasetçi Lauren Boebert, Zelenskiy'yi halkını "bir avuç enayi" olarak görmekle suçladı.
Bazı eleştirmenler, Zelenska’nın lüks moda tercihlerini savaşın yarattığı zorluklarla bağdaştıramadıklarını öne sürdü. Ancak birçok Ukraynalı, Zelenskiy çiftinin dünya kamuoyuna verdikleri mesajın önemli olduğunu ve liderlerinin görünümüyle savaşın gerçekliğini tüm dünyaya anlatmayı başardığını düşünüyor.
Zelenskiy'nin kıyafet tercihi, alışılmışın dışında olsa da Ukrayna halkı tarafından bir dayanışma sembolü olarak görülüyor. Savaş devam ettiği sürece, Ukrayna liderinin bu tarzı benimsemeye devam etmesi bekleniyor.