Uğur Güneş'li 'Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi' dizisine bomba isim

FOX TV ekranlarında yayımlanan Kanunsuz Topraklar dizisiyle ününü yaymayı başaran Uğur Güneş şimdilerde yeni dizisiyle setlerde;

Uğur Güneş'li 'Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi' dizisine yeni bir isim daha katıldı. Ulusalpost.com'da aktarılan habere göre; Uğur Güneş'in başrolünde yer aldığı TRT 1'nin beğeni toplayan yeni dizisi 'Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi'ye yeni bir oyuncu dahil oldu. Ünlü isim son olarak 'Yalı Çapkını' adlı dizide rol almıştı. TRT 1'in dev bütçeli dönem dizisi 'Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi' geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başladı. Uğur Güneş'in başrolünde yer aldığı Türk-Pakistan ortak yapımı dizi etkileyici hikayesiyle izleyiciden tam not aldı. Akli Film imzalı yeni diziye güçlü bir isim dahil oldu. Ünlü oyuncu son olarak Star TV'nin 'Yalı Çapkını' adlı dizide rol almıştı.

Fırat Çelik 'Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi' Dizisinde

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizinin kadrosuna başarılı oyuncu Fırat Çelik dahil oluyor. Dizinin 5’inci bölümünde izleyiciyle buluşacak olan Çelik, Urfa Haçlı Kontunun oğlu Gregor’a hayat verecek. Son derece korkunç ve merhametsiz bir savaşçı olan Gregor, geçtiği her yerde kan, ölüm ve yıkım bırakan bir karakter olarak izleyici karşısına çıkacak.

Güçlü prodüksiyonu ve etkileyici hikayesi ile izleyiciden tam not alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi, asırlar önce, mukaddes şehir Kudüs’ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi’nin hikayesini ekranlara taşıyor. Proje tasarımını Emre Konuk’un üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sedat İnci otururken, senaryosunu ise Serdar Özönalan kaleme alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi - Gercekgundem.com