Ucuz Diye Satılıyordu: Et Dürümün İçinden Çıkanlar Tepki Çekti

Ekonominin giderek dibe vurduğu ve vatandaşların alım gücünün aşağılara indiği bu dönemde, dışarıdan yemek yemek ve bir şeyler içmek lüks hale geldi. Ucuz diye satılan et dürümün içinde çıkanlar herkesi öfkelendirdi.

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Ucuz Diye Satılıyordu: Et Dürümün İçinden Çıkanlar Tepki Çekti - Resim: 1

Bir yandan düşük ücret, bir yandan artan enflasyonla düşen alım gücü, dışarıda yeme-içme kültürünü bile lüks hale getirdi. Vatandaşlar için balık ekmek, tost, çiğköfte ve et-tavuk dürüm yemek bile giderek imkansızlaştı.

Klasik sokak lezzetlerine erişemeyen vatandaşlar için özüm bulan işletmeler, ucuz diyerek boş tost ve boş dürüm satmaya başladı. Bazı işletmeler ise büyüteçle görülecek kadar az malzeme ile ekmek ve lavaş arası ürün satıyor!

Kaynak: Gerçek Gündem

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