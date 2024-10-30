Tuvalet Kâğıtlarının Özellikle Beyaz Renk Olmasının Meğer Bir Nedeni Varmış: Duyunca Çok Şaşıracaksınız

Çevresel Etkiler: Renkli kağıtların üretimi için kullanılan boyalar ve kimyasallar, çevreye ciddi zararlar verebiliyor. Beyaz kağıtlar ise geri dönüşüme daha uygundur.

Sağlık Endişeleri: Bazı boyaların ciltte tahrişe neden olabileceği ve alerjik reaksiyonlara yol açabileceği düşünülüyor.

Maliyet: Renkli kağıt üretimi, beyaz kağıda göre daha maliyetli bir süreç.

Sonuç olarak, tuvalet kağıdının beyaz olması sadece estetik bir tercih değil, aynı zamanda sağlık ve çevresel faktörler de göz önünde bulundurularak alınmış bir karar.