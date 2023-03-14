Türlünün erimemesi için aşçıların pişirme yöntemi! Lezzeti 2'ye katlanıyor

Türlü, Türk mutfağında çok sevilen bir yemek. Birden çok sebzeyle hazırlanan bu yemek Osmanlı saraylarında da çokça tüketilirdi. Anadolu sofralarından eksik olmayan etli türlü içine eklenen sebzeler sayesinde çok daha lezzetli oluyor.

Türlü yaparken bilmeniz gereken bazı püf noktalar var:

* Mutlaka zeytinyağı kullanın.

* Mutlaka sebzeleriniz taze olsun.

* Ekleyeceğiniz su mutlaka içme suyu olsun.

ETLİ TÜRLÜ TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Malzeme listesi:

1 kilo kuşbaşı dana eti

500 gram küçük boy kuru soğan

Yarım kilo küçük yeşilbiber

2 adet kırmızıbiber

1 adet patlıcan

5-6 adet patates

3 diş sarımsak

400 gram haşlanmış taze fasulye

3-4 adet domates

2 su bardağı kadar su

1 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kadar tuz

1 tatlı kaşığı tavuk bulyon

2 yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Nane

Kekik

ETLİ TÜRLÜ TARİFİNİN DETAYLARI

• Ocağımıza teflon bir tencere alıyoruz ve yarım çay bardağı kadar zeytinyağımız ile etimizi kavurmaya başlıyoruz.

• Etimiz kavrulurken, soğanlarımızı biberlerimizi ve sarımsaklarımızı doğruyoruz.

• Etlerimiz iyice kavrulunca doğradığımız sebzelerimizi ekliyoruz ve 5-6 dakika pişiriyoruz.

• Baharatlarımızı ve salçamızı ekleyip, diğer malzemelerimize geçiyoruz.

• Etli türlü tarifimizin sebzeleri olan patateslerimizi ve patlıcanlarımızı küçük küpler halinde doğrayıp, haşlanmış taze fasulyelerimiz ile birlikte tenceremize alıyoruz.

• Ardından 2 su bardağı suyumuzu ekleyip, son malzememiz olan domateslerimizi doğruyoruz.

• Domateslerimizi de ekledikten sonra etli türlümüzü iyice pişiriyoruz ve ocaktan alıp, bir beze sararak 10 dakika kadar dinlendiriyoruz.

• Etli türlü tarifimiz artık servis için hazırdır. Afiyet olsun.

Kaynak: Habertürk - Gerçek Gündem