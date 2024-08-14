Türkiye'yi Terk Edip ABD'ye Yerleşen Erdem Baş İsyan Etti! Hakkımı Yediler

Türkiye’yi terk ederek ailesiyle birlikte Amerika’ya yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakkının yendiğini belirtti.

Türkiye'yi Terk Edip ABD'ye Yerleşen Erdem Baş İsyan Etti! Hakkımı Yediler - Resim: 1

ABD'ye yerleşen Erdem Baş, paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Bir paylaşımı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.

Türkiye’de En Son Babalar Duyar adlı dizide gösterdiği performansla adını geniş kitlelere duyuran ve geçtiğimiz aylarda ailesiyle birlikte ABD’ye taşınması tartışma yaratan ünlü oyuncu Erdem Baş, sosyal medya hesabından kendisi hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.

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