Türkiye'nin Her Yerinde Yetişiyor ama Kıymetini Bilen Yok! Şifa Deposu, Mandalina ve Portakaldan 10 Kat Daha Etkili

Kızılcık, Türkiye'nin dört bir yanında doğal olarak yetişebilen ve halk arasında yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kabul edilen bir bitkidir. Mineral ve vitamin açısından zengin olan bu bitki, geleneksel tıbbın önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle, tencerede kaynatılıp içilen ya da marmelatının yapıldığı bu bitki, çoğu evde şifa kaynağı olarak kullanılıyor.