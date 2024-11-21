Türkiye’nin En Yaşlı ve En Genç İlleri Belli Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre, ülkemizin en yaşlı ve en genç nüfusa sahip illeri belirlendi. Ortaya çıkan veriler, Türkiye'nin en genç ve en yaşlı illeri belirlendi. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
TÜİK’in 23 Ekim-18 Aralık 2023 tarihlerini baz alarak yaptığı "Türkiye Yaşlı Profili Araştırması" sonuçları, hem genç hem de yaşlı nüfus oranlarını karşılaştırmalı olarak ortaya koydu. Çalışmaya göre, Türkiye’de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2018 yılında yüzde 8,8 seviyesindeyken, bu oran 2023 yılında yüzde 10,2’ye yükseldi.
TÜRKİYE YAŞLANMAYA BAŞLIYOR
2018 yılında 7 milyon 186 bin 204 olan yaşlı nüfus, yüzde 21,4 artarak 2023 yılında 8 milyon 722 bin 806 kişiye ulaştı. Bu verilere göre Türkiye, yaşlı nüfus oranı bakımından 184 ülke arasında 67’nci sırada yer aldı.
TÜRKİYE’NİN EN YAŞLI İLLERİ
Araştırmaya göre, Türkiye’de yaşlı nüfus oranı en yüksek il Sinop oldu. Toplam nüfusunun yüzde 20’sini 65 yaş ve üzeri bireylerin oluşturduğu Sinop, bu alanda liderliği elinde bulunduruyor. Sinop’u yüzde 19,5 ile Kastamonu, yüzde 18,3 ile Giresun takip etti.
TÜRKİYE’NİN EN GENÇ İLLERİ
Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise Şırnak olarak belirlendi. Şırnak’ta yaşlı nüfus oranı yüzde 3,5 seviyesinde. Onu yüzde 4 ile Hakkâri ve yüzde 4,2 ile Şanlıurfa izledi.
DEMOGRAFİK YAPIDAKİ DEĞİŞİMLER
Araştırma sonuçları, Türkiye’nin farklı illerindeki demografik yapının belirgin değişiklikler gösterdiğini ortaya koydu. Yaşlı nüfusun daha yüksek olduğu iller genellikle Karadeniz Bölgesi’nde yer alırken, genç nüfusun yoğun olduğu iller Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde dikkat çekiyor.