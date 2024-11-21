Türkiye’nin En Yaşlı ve En Genç İlleri Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre, ülkemizin en yaşlı ve en genç nüfusa sahip illeri belirlendi. Ortaya çıkan veriler, Türkiye'nin en genç ve en yaşlı illeri belirlendi. İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi

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Türkiye’nin En Yaşlı ve En Genç İlleri Belli Oldu - Resim: 1

TÜİK’in 23 Ekim-18 Aralık 2023 tarihlerini baz alarak yaptığı "Türkiye Yaşlı Profili Araştırması" sonuçları, hem genç hem de yaşlı nüfus oranlarını karşılaştırmalı olarak ortaya koydu. Çalışmaya göre, Türkiye’de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2018 yılında yüzde 8,8 seviyesindeyken, bu oran 2023 yılında yüzde 10,2’ye yükseldi.

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Türkiye’nin En Yaşlı ve En Genç İlleri Belli Oldu - Resim: 2

TÜRKİYE YAŞLANMAYA BAŞLIYOR

2018 yılında 7 milyon 186 bin 204 olan yaşlı nüfus, yüzde 21,4 artarak 2023 yılında 8 milyon 722 bin 806 kişiye ulaştı. Bu verilere göre Türkiye, yaşlı nüfus oranı bakımından 184 ülke arasında 67’nci sırada yer aldı.

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Türkiye’nin En Yaşlı ve En Genç İlleri Belli Oldu - Resim: 3

TÜRKİYE’NİN EN YAŞLI İLLERİ

Araştırmaya göre, Türkiye’de yaşlı nüfus oranı en yüksek il Sinop oldu. Toplam nüfusunun yüzde 20’sini 65 yaş ve üzeri bireylerin oluşturduğu Sinop, bu alanda liderliği elinde bulunduruyor. Sinop’u yüzde 19,5 ile Kastamonu, yüzde 18,3 ile Giresun takip etti.

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Türkiye’nin En Yaşlı ve En Genç İlleri Belli Oldu - Resim: 4

TÜRKİYE’NİN EN GENÇ İLLERİ

Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise Şırnak olarak belirlendi. Şırnak’ta yaşlı nüfus oranı yüzde 3,5 seviyesinde. Onu yüzde 4 ile Hakkâri ve yüzde 4,2 ile Şanlıurfa izledi.

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Türkiye’nin En Yaşlı ve En Genç İlleri Belli Oldu - Resim: 5

DEMOGRAFİK YAPIDAKİ DEĞİŞİMLER

Araştırma sonuçları, Türkiye’nin farklı illerindeki demografik yapının belirgin değişiklikler gösterdiğini ortaya koydu. Yaşlı nüfusun daha yüksek olduğu iller genellikle Karadeniz Bölgesi’nde yer alırken, genç nüfusun yoğun olduğu iller Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde dikkat çekiyor.

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