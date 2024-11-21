Türkiye’nin En Yaşlı ve En Genç İlleri Belli Oldu

TÜRKİYE’NİN EN YAŞLI İLLERİ

Araştırmaya göre, Türkiye’de yaşlı nüfus oranı en yüksek il Sinop oldu. Toplam nüfusunun yüzde 20’sini 65 yaş ve üzeri bireylerin oluşturduğu Sinop, bu alanda liderliği elinde bulunduruyor. Sinop’u yüzde 19,5 ile Kastamonu, yüzde 18,3 ile Giresun takip etti.