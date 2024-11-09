Türkiye'nin En Verimli Topraklarında Kendiliğinden Yetişiyor: Ticareti En Çok Yapılan Bitki
Doğanın sunduğu şifalı bitkiler arasında önemli bir yere sahip olan Kantaron, halk arasında "Binbir Kılıç Otu" olarak bilinir ve vücuda sayısız fayda sağlar.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyada en çok ticareti yapılan bitkilerden biri olan Kantaron, Türkiye'nin pek çok bölgesinde doğal olarak yetişiyor. Uzmanlar, Kantaronu en etkili şifalı bitkilerden biri olarak değerlendiriyor ve bu bitkinin yalnızca yara, yanık ve iz tedavisinde değil, çeşitli sağlık sorunlarında da destekleyici olduğunu belirtiyor.
YARA VE YANIKLARA ETKİSİ VAR
Göz alıcı altın sarısı çiçekleriyle tanınan Kantaronun yağı, topladığı çiçeklerin zeytinyağı içinde yaklaşık 60-70 gün boyunca güneşte veya gölgede bekletilmesiyle elde edilir. Güneşte bekletilen yağ ciltteki yara ve yanıklar için kullanılırken, gölgede bekletilen yağ mide rahatsızlıkları için ağız yoluyla tüketilir.
UZMAN GÖZETİMİNDE UYGULANMASI GEREKİYOR
Ayrıca, orta derecede depresyon için de kullanılan Kantaron yağı, uzman gözetiminde belirli dozlarda uygulanır.
Kantaron, tıbbi ve aromatik bitkiler listesinde başı çekmekte olup binlerce yıllık şifa kaynağı olarak efsanelere konu olmuştur. Antik mitolojide de yer bulan Kantaron, özellikle cilt sorunlarında haricen kullanılırken, bazı mide rahatsızlıklarında ise ağız yoluyla alınır. Dünyada yaygın olarak antidepresan özelliğiyle bilinen Kantaron, günlük dozu aşılmadan ve doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Amerika'da katkı maddesi olarak da tüketilen Kantaronun içeriğinde belirli miktarda etkin madde bulunması gereklidir; bu nedenle kullanımında uzman tavsiyesi önemlidir.
CİLDE BÜYÜK FAYDA SAĞLIYOR
Ağrı kesici ve iyileştirici özellikleriyle öne çıkan Kantaron, nevralji, siyatik ve sinir hasarı sonrası tedavide destekleyici olur. Harici olarak cilt yaraları, morluk ve yanıklarda kullanılırken, bazı durumlarda güneş hassasiyetine yol açabileceğinden dikkatli uygulanmalıdır. Bu bitki, ayrıca vücutta yaralanmalardan sonra oluşan ağrıların hafiflemesine yardımcı olur.
KADINLAR İÇİN ÖNEM TAŞIYOR
Kadınlarda adet dönemi sancılarında sabah ve akşam aç veya tok karnına tüketilen Kantaron çayı rahatlatıcı etki gösterir. Çocuklarda gece altını ıslatma sorunu için de Kantaron çayı önerilir; sakinleştirici etkisi bu konuda destekleyici olur. Avrupa'da uzun yıllar reçete edilmiş bir bitki olan Kantaron, özellikle stresli ve sinirli hissettiğiniz zamanlarda sakinleştirici etkisiyle bilinir. Hemoroit tedavisinde ise Kantaron yağı kullanılabilir, böylece bitki vücudun çeşitli bölgelerinde şifa kaynağı olarak işlev görür.