Türkiye'nin En Verimli Topraklarında Kendiliğinden Yetişiyor: Ticareti En Çok Yapılan Bitki

Dünyada en çok ticareti yapılan bitkilerden biri olan Kantaron, Türkiye'nin pek çok bölgesinde doğal olarak yetişiyor. Uzmanlar, Kantaronu en etkili şifalı bitkilerden biri olarak değerlendiriyor ve bu bitkinin yalnızca yara, yanık ve iz tedavisinde değil, çeşitli sağlık sorunlarında da destekleyici olduğunu belirtiyor.

YARA VE YANIKLARA ETKİSİ VAR

Göz alıcı altın sarısı çiçekleriyle tanınan Kantaronun yağı, topladığı çiçeklerin zeytinyağı içinde yaklaşık 60-70 gün boyunca güneşte veya gölgede bekletilmesiyle elde edilir. Güneşte bekletilen yağ ciltteki yara ve yanıklar için kullanılırken, gölgede bekletilen yağ mide rahatsızlıkları için ağız yoluyla tüketilir.