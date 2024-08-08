Türkiye’nin En Güzelinde Hasat Başladı: 5 Bin Ton Ürün Bekleniyor

Lezzetiyle Türkiye'nin en güzeli. Bilecik'in Kınık ilçesinde, 88 farklı zenginlik içerisinden yetişiyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 bin ton üretim bekleniyor.

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Türkiye’nin En Güzelinde Hasat Başladı: 5 Bin Ton Ürün Bekleniyor - Resim: 1

Bilecik merkeze bağlı köylerde barbunya hasadı yapılırken, bu yılki rekoltenin 5 bin ton olması bekleniyor. Bilecik, tarım alanında ülkemizin en güçlü şehirlerinden biri olarak bilinirken, her yıl yaklaşık 5 bin ton barbunya üretimi gerçekleştiriyor. Bu üretim, şehrin ekonomisine büyük katkı sağlıyor ve tarımsal alanda önemli bir yere sahip. Bilecik'in Kınık Köyü'nde düzenlenen barbunya hasadı etkinliğine Vali Şefik Aygöl de katıldı. Vali Şefik Aygöl, etkinlikte yaptığı konuşmada, Bilecik'in 88 farklı ürün çeşidiyle tarımda çeşitlilik ve zenginlik sunduğunu belirtti. Aygöl, "Kınık köyü, kaliteli ve lezzetli barbunyasıyla sadece ilimizde değil, ülkemizde de tanınmaktadır. Bu tür etkinlikler, hem üreticilerimizi desteklemek hem de Bilecik'in tarımsal gücünü göstermek açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

Kaynak: İHA

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