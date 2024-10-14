Türkiye'de Yetişiyor, Japonlar Sıraya Giriyor Avuç Avuç Tüketiyor! Vücudu Vitamine Doyuruyor

KALP, CİLT, SİNİR SİSTEMİ HER ŞEYE İYİ GELİYOR

Ağılönü, hünnap meyvesinin kalp, sinir sistemi, cilt, diş ve kemik sağlığı için de faydalı olduğunu belirtti. Düzenli ve yeterli miktarda tüketildiğinde enerji sağlayan doğal bir şeker kaynağı olduğunu söyleyerek, "Bu meyve, hem besleyici bir atıştırmalık hem de sağlığı destekleyici bir gıda olarak sofralarımızda yerini almalı" ifadelerini kullandı.