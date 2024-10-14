Türkiye'de Yetişiyor, Japonlar Sıraya Giriyor Avuç Avuç Tüketiyor! Vücudu Vitamine Doyuruyor
Eskişehir'de uzun yıllardır aktarlık yapan Metin Ağılönü, dünyaca ünlü ve sağlık açısından önemli olan hünnap meyvesinin faydalarını anlattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Çin hurması olarak da bilinen ve kilogram fiyatı 80 ile 125 TL arasında değişen hünnap, özellikle Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yetişiyor. Japonya ve Çin’de yaygın olarak tüketilen bu meyve, sindirim sisteminden kas ve kemik sağlığına kadar birçok fayda sağlıyor.
TAM BİR VİTAMİN DEPOSU
Aktar Metin Ağılönü, hünnap meyvesinin Güney Asya’ya özgü olduğunu ancak günümüzde dünya çapında popüler hale geldiğini vurgulayarak, "Hünnap, düşük kalorili, lif, vitamin ve mineral bakımından zengin bir meyve. Özellikle C vitamini yönünden güçlü, bağışıklık sistemini destekleyen ve kas kontrolünde önemli bir rol oynayan bir meyve. Ayrıca potasyum içeriğiyle de önemli" dedi.
KALP, CİLT, SİNİR SİSTEMİ HER ŞEYE İYİ GELİYOR
Ağılönü, hünnap meyvesinin kalp, sinir sistemi, cilt, diş ve kemik sağlığı için de faydalı olduğunu belirtti. Düzenli ve yeterli miktarda tüketildiğinde enerji sağlayan doğal bir şeker kaynağı olduğunu söyleyerek, "Bu meyve, hem besleyici bir atıştırmalık hem de sağlığı destekleyici bir gıda olarak sofralarımızda yerini almalı" ifadelerini kullandı.