Türkiye'de Yetişiyor Değeri Bilinmiyor: Japon ve Çinlilerin Şifa Kaynağı, Uzun Ömürlerini Buna Bağlıyorlar

DEMİR EKSİKLİĞİNE KARŞI ETKİLİ

Kuru üzüm, demir açısından zengin bir gıda olarak haftada birkaç kez tüketildiğinde demir eksikliğine karşı etkili oluyor.

İçeriğinde bulunan demir, bakır ve B vitaminleri sayesinde kan oluşumunu destekleyen kuru üzüm, anemi hastalarına tavsiye ediliyor.

SİNDİRİMİ DESTEKLİYOR

Lif bakımından zengin olan kuru üzüm, sindirim sistemini düzenlerken uzun süre tokluk hissi sağlıyor. Diyet yapanlar için ideal bir ara öğün seçeneği olarak öne çıkıyor.

Kuru üzüm, gün içinde yaşanan yorgunluğun giderilmesine yardımcı olarak vücuda enerji veriyor. Aynı zamanda, içerdiği doğal liflerle vücudun yenilenme sürecini destekliyor.