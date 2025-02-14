Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu
Şikayetvar, 2024 yılına ait şikayet verilerini kamuoyuyla paylaştı. Tüketicilerin markalar hakkındaki memnuniyetsizliklerini dile getirdiği platform, yıl boyunca aylık ortalama 28 milyon ziyaretçi ağırladı. Bu dönemde toplam 3 milyon 188 bin 999 şikayet çözüme kavuşurken, platformun kullanıcı sayısı 12 milyon 619 bin 829’a ulaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
2024 yılı verilerine göre, Şikayetvar’da en fazla şikayet e-ticaret sektörüne yöneltildi. E-ticaret firmaları hakkında 400 bin 12 şikayet kaydedilirken, onu 354 bin 994 şikayet ile internet servis sağlayıcıları izledi. Finans sektörü 339 bin 501 şikayetle üçüncü sırada yer alırken, iletişim sektörü de 291 bin 941 şikayetle en çok şikayet edilen alanlardan biri oldu.
EN FAZLA ŞİKAYET ALAN SEKTÖRLER
E-Ticaret: 400.012 şikayet
İnternet Servis Sağlayıcıları: 354.994 şikayet
Finans: 339.501 şikayet
İletişim: 291.941 şikayet
Alışveriş: 234.430 şikayet
Kargo & Nakliyat: 191.186 şikayet
Kamu: 128.099 şikayet
Beyaz Eşya: 125.039 şikayet
Giyim: 115.815 şikayet
Ulaşım: 87.631 şikayet
KATEGORİ BAZINDA KARGO ŞİKAYETLERİ İLK SIRADA
Şikayetler kategori bazında incelendiğinde, kargo hizmetleri en çok şikayet alan alan olarak öne çıktı. Kargo kategorisi 156 bin 449 şikayetle zirvede yer alırken, özel bankalar 149 bin 43 şikayetle ikinci sırada bulundu. GSM operatörleri ise 146 bin 142 şikayetle üçüncü sırada yer aldı.
E-TİCARETTE İPTAL VE FİYAT ŞİKAYETLERİ ÖNE ÇIKTI
E-ticaret sektörü, 2024 yılında en fazla şikayet edilen alan olurken, kullanıcıların en çok şikayet ettiği konular arasında sipariş iptalleri ve fiyat dalgalanmaları yer aldı. Özellikle sipariş edilen ürünlerin gerekçe gösterilmeden iptal edilmesi ve ardından daha yüksek fiyatla tekrar satışa sunulması, tüketicilerin tepkisini çekti. Ayrıca, görsellerle uyumsuz veya kalitesiz ürün gönderimi, geç teslimat, kargo problemleri, yanıltıcı indirim kampanyaları ve faturasız ürün teslimatı da en sık dile getirilen şikayet başlıkları arasında yer aldı.
VİZE ARACILIK KURUMLARI EN ÇOK YORUMLANANLAR ARASINDA
Şikayetvar verilerine göre, kullanıcılar en çok vize aracılık ve danışmanlık firmaları hakkında yorum yaptı. Bu kategoride toplam 17 bin 592 yorum kaydedilirken, otomobil firmaları 17 bin 249 yorumla ikinci sırada yer aldı. 'Dolandırıcılık' kategorisi ise 16 bin 191 yorumla üçüncü sırada konumlandı. Pazaryeri siteleri, özel bankalar, kamu kurumları ve sosyal medya uygulamaları da en çok yorumlanan diğer kategoriler arasında bulunuyor.
EN ÇOK ZİYARET EDİLEN MARKALAR BELLİ OLDU
2024 yılında Şikayetvar platformunda en çok ziyaret edilen markalar arasında Instagram ilk sırada yer aldı. Platformda 2 milyon 814 bin 768 ziyaretle lider olan Instagram’ı, 2 milyon 783 bin 29 ziyaretle Türk Telekom takip etti. Akbank ise 2 milyon 352 bin 942 ziyaretle üçüncü sırada konumlandı.
DOLANDIRICILIK ŞİKAYETLERİNDE YÜZDE 44 ARTIŞ
Rapora göre, 2024 yılı boyunca dolandırıcılık şikayetlerinde yüzde 44 oranında artış yaşandı. Özellikle evde paketleme dolandırıcılığı 11 bin 438 şikayetle ilk sırada yer alırken, burs vaadiyle yapılan dolandırıcılıklar 7 bin 590 şikayetle ikinci sırada konumlandı ve bu tür dolandırıcılıklarda önceki yıla göre yüzde 67 artış görüldü. Ayrıca, dava veya icra içerikli yanıltıcı SMS’ler, sahte bahis siteleri ve sahte web sitesi dolandırıcılıkları da en fazla şikayet edilen yöntemler arasında yer aldı.