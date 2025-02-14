Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu

VİZE ARACILIK KURUMLARI EN ÇOK YORUMLANANLAR ARASINDA

Şikayetvar verilerine göre, kullanıcılar en çok vize aracılık ve danışmanlık firmaları hakkında yorum yaptı. Bu kategoride toplam 17 bin 592 yorum kaydedilirken, otomobil firmaları 17 bin 249 yorumla ikinci sırada yer aldı. 'Dolandırıcılık' kategorisi ise 16 bin 191 yorumla üçüncü sırada konumlandı. Pazaryeri siteleri, özel bankalar, kamu kurumları ve sosyal medya uygulamaları da en çok yorumlanan diğer kategoriler arasında bulunuyor.

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN MARKALAR BELLİ OLDU

2024 yılında Şikayetvar platformunda en çok ziyaret edilen markalar arasında Instagram ilk sırada yer aldı. Platformda 2 milyon 814 bin 768 ziyaretle lider olan Instagram’ı, 2 milyon 783 bin 29 ziyaretle Türk Telekom takip etti. Akbank ise 2 milyon 352 bin 942 ziyaretle üçüncü sırada konumlandı.

DOLANDIRICILIK ŞİKAYETLERİNDE YÜZDE 44 ARTIŞ

Rapora göre, 2024 yılı boyunca dolandırıcılık şikayetlerinde yüzde 44 oranında artış yaşandı. Özellikle evde paketleme dolandırıcılığı 11 bin 438 şikayetle ilk sırada yer alırken, burs vaadiyle yapılan dolandırıcılıklar 7 bin 590 şikayetle ikinci sırada konumlandı ve bu tür dolandırıcılıklarda önceki yıla göre yüzde 67 artış görüldü. Ayrıca, dava veya icra içerikli yanıltıcı SMS’ler, sahte bahis siteleri ve sahte web sitesi dolandırıcılıkları da en fazla şikayet edilen yöntemler arasında yer aldı.