Türkiye'de Kıymetini Bilen Yok: 1 Kaşık Yiyen 30 Yıl Öksürmüyor, Dünyada Kapış Kapış Satılıyor

ÖKSÜRÜĞE ANINDA ÇÖZÜM

Dut sirkesi, inatçı öksürükleri hafifletme konusunda oldukça etkili. Ilık suya karıştırılarak ya da aç karnına içilen bir tatlı kaşığı dut sirkesi, balgamı söktürerek ciğerlerdeki doluluğu gideriyor. Ayrıca bu sirkeyi salatalara ekleyerek veya kürler hazırlayarak da tüketmek mümkün.

SİNDİRİM SİSTEMİNE DESTEK

Fermente bir ürün olan dut sirkesi, probiyotik bakteriler içeriyor. Bu bakteriler, bağırsaklarda sağlıklı bakteri dengesini koruyarak sindirimi kolaylaştırıyor ve bağırsak hareketlerini düzenliyor. Sindirim sorunları yaşayanlar için bu doğal çözüm, beslenme düzenine eklenebilecek sağlıklı bir alternatif.