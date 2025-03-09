Türkiye’de En Çok Kullanılan 30 Soyadı Belli Oldu! Soyadını Değiştirenler Bile Bunları Tercih Ediyor
TÜİK’in 2024 yılına ilişkin verilerine göre, Türkiye’de en çok kullanılan soyadları belli oldu. Türkiye’de en çok bu soyadlarının tercih edildiği ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, 2024 yılı itibarıyla Türkiye'de en yaygın kullanılan soy isimler belirlendi. Yapılan incelemeler sonucunda ülke genelinde en çok kullanılan 30 soy isim açıklandı.
TÜRKİYE’DE EN ÇOK KULLANILAN SOYADLARI LİSTESİ BELLİ OLDU
Resmî verilere göre, Türkiye’de en sık rastlanan soy isimlerin başında 1.174.516 kişi ile "Yılmaz" soyadı geliyor. "Kaya", "Demir", "Çelik" ve "Yıldız" gibi soy isimler de listenin üst sıralarında yer alıyor. İşte Türkiye'de en çok kullanılan 30 soy isim:
Yılmaz
Kaya
Demir
Çelik
Yıldız
Şahin
Yıldırım
Öztürk
Aydın
Özdemir
Arslan
Doğan
Kılıç
Aslan
Çetin
Kara
Kurt
Koç
Polat
Şimşek
Korkmaz
Özkan
Yavuz
Çakır
Özcan
Erdoğan
Can
Acar
Güneş
Aktaş