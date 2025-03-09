Türkiye’de En Çok Kullanılan 30 Soyadı Belli Oldu! Soyadını Değiştirenler Bile Bunları Tercih Ediyor

TÜRKİYE’DE EN ÇOK KULLANILAN SOYADLARI LİSTESİ BELLİ OLDU

Resmî verilere göre, Türkiye’de en sık rastlanan soy isimlerin başında 1.174.516 kişi ile "Yılmaz" soyadı geliyor. "Kaya", "Demir", "Çelik" ve "Yıldız" gibi soy isimler de listenin üst sıralarında yer alıyor. İşte Türkiye'de en çok kullanılan 30 soy isim: