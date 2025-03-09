Türkiye’de En Çok Kullanılan 30 Soyadı Belli Oldu! Soyadını Değiştirenler Bile Bunları Tercih Ediyor

TÜİK’in 2024 yılına ilişkin verilerine göre, Türkiye’de en çok kullanılan soyadları belli oldu. Türkiye’de en çok bu soyadlarının tercih edildiği ortaya çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Türkiye’de En Çok Kullanılan 30 Soyadı Belli Oldu! Soyadını Değiştirenler Bile Bunları Tercih Ediyor - Resim: 1

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, 2024 yılı itibarıyla Türkiye'de en yaygın kullanılan soy isimler belirlendi. Yapılan incelemeler sonucunda ülke genelinde en çok kullanılan 30 soy isim açıklandı.

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Türkiye’de En Çok Kullanılan 30 Soyadı Belli Oldu! Soyadını Değiştirenler Bile Bunları Tercih Ediyor - Resim: 2

TÜRKİYE’DE EN ÇOK KULLANILAN SOYADLARI LİSTESİ BELLİ OLDU

Resmî verilere göre, Türkiye’de en sık rastlanan soy isimlerin başında 1.174.516 kişi ile "Yılmaz" soyadı geliyor. "Kaya", "Demir", "Çelik" ve "Yıldız" gibi soy isimler de listenin üst sıralarında yer alıyor. İşte Türkiye'de en çok kullanılan 30 soy isim:

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Türkiye’de En Çok Kullanılan 30 Soyadı Belli Oldu! Soyadını Değiştirenler Bile Bunları Tercih Ediyor - Resim: 3

Yılmaz

Kaya

Demir

Çelik

Yıldız

Şahin

Yıldırım

Öztürk

Aydın

Özdemir

Arslan

Doğan

Kılıç

Aslan

Çetin

Kara

Kurt

Koç

Polat

Şimşek

Korkmaz

Özkan

Yavuz

Çakır

Özcan

Erdoğan

Can

Acar

Güneş

Aktaş

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