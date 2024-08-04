Türkiye'de Domates Krizi, Üreticiler İsyan Etti: Sözleşmeli 3.5 TL, Sözleşmesiz 1.80 TL

Türkiye'de domates üreticileri arasında büyük bir fiyat farkı yaşanıyor. Milliyet'in haberine göre, sözleşmeli üreticiler domateslerini 3,5 TL'den satarken, sözleşmesiz üreticiler ise 1,80 TL'den alıcı bulabiliyor. Bu durum, domates üreticileri arasında ciddi bir gelir farkına yol açıyor.

SÖZLEŞMELİ VE SÖZLEŞMESİZ ÜRETİCİ ARASINDAKİ FİYAT FARKI

Domates üreticileri arasında sözleşmeli üreticiler, salçalarını daha yüksek bir fiyata satma avantajına sahip. Sözleşmeli üreticiler, domateslerini 3,5 TL'den satarken, sözleşmesiz üreticiler aynı domatesi 1,80 TL gibi düşük bir fiyata satmak zorunda kalıyor. Bu fiyat farkı, üreticiler arasındaki gelir eşitsizliğini artırıyor.