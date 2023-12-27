Türkiye'de 5 kişi üretiyor: Tanesi tam 300 TL'den alıcı buluyor

Birçok girişimciye devlet destek veriyor. Kırıkkale’de devletten yüzde 70 hibe alarak arıcılık yapan Aydın Payar, 5 bin adet kraliçe arı üretimi yaptığını belirtti.

KAZANCI ÇOK FAZLA! TANESİ TAM 300 TL'DEN ALICI BULUYOR

Arıcılık için büyük önem arz eden kraliçe arı üretimi yapan Payar, buradaki arıları Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde arıcılık yapan Bayar, Kılıçlar Bal Ormanı’nda sürdürdüğü işini İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün KOP projesinden faydalanıyor. İhlas Haber Ajansı’nın haberine göre her yıl 5 bin kraliçe arı üreten vatandaş, tanesini ise 300 liradan satıyor. Pazar ürettiği kraliçe arıları Türkiye’inin 81 iline gönderiyor.

TÜRKİYE’NİN HER TARAFINA KARGO YAPIYOR



Kovanı yönetenin kraliçe arı olduğunu ve emir komutanın onda olduğunun altını çizen Payar, “Bizim burada bin tane kraliçe arı kutumuz var. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yüzde 70 hibe ile aldık. Burada bir yılda 5 bin civarında kraliçe arı üretip Türkiye'nin her tarafına kargo ile gönderiyoruz.” dedi.

SOĞUK HAVA VE HASTALIKLARA DAYANIKLI!



Üretilen kraliçe arı ırkının ‘Befa’ olduğunu ve soğuk hava ile hastalıklara karşı dayanıklı olduğunu söyleyen Payar, “Çok sakin ve verimli bir ırk. Türkiye’de sadece 4-5 kişi üretiyor. Biz bunun damızlığını yurt dışından getirdik.” ifadelerini kullandı.

Günde 300 tane kargoya verip Türkiye’nin her yerine gönderim sağladıklarını dile getiren Payar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kraliçe arının fiyatı 300 lira. İşçiliği çok zor, günde 10 defa bakmak gerekiyor. 500 arıya tek bakarım ama Kraliçe arıya bakmak zor. Özel yapım kutu kafesleri var. Onun içine biz bal ve pudra şekeri ile yapılmış hamur şeklinde kek koyuyoruz. Diğer bölmesine de kraliçe ile 6-7 tane de işçi arı koyuyoruz. Türkiye'nin her tarafına da gönderiyoruz.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı