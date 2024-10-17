Türkiye ve Avrupa Arasında Saat Farkı Artıyor: Onlar da Değiştirdi, Son Kez Değişikliğe Gidilecek
Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla Avrupa ülkeleri, 26 Ekim'i 27 Ekim'e bağlayan gece kış saati uygulamasına geçiş yapacak. Bu yıl Avrupa'da bir ülke için bu süreç son kez yaşanacak. Ukrayna, Türkiye'deki gibi sabit saat uygulamasına geçerek saat değişikliğini kaldırıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Rusya ile savaş durumunu sürdüren Ukrayna, kış saatini kalıcı hale getirme kararı aldı. Avrupa ülkeleri 30 Mart'ta yaz saatine geçerken, Ukrayna bu süreçte kış saatinde kalmaya devam edecek. Böylece Ukrayna, Avrupa kıtasında sabit kış saati uygulamasını benimseyen ilk ülke olacak. Ukrayna bu kararı, Rusya ile zaman dilimi farklılıklarını artırmak ve ülke genelinde tek tip "Kiev Saati" uygulamasını oturtmak için aldığını açıkladı. Gelecekte, yaz aylarında Moskova saati, Kiev'e göre bir saat geri olacak.
TÜRKİYE VE UKRAYNA ARASINDA KAÇ SAAT FARK OLACAK?
Türkiye, sabit yaz saati uygulamasına geçtiği için, Ukrayna ile yaz aylarında saat farkı olmuyordu. Ancak Ukrayna'nın kış saati uygulamasını sabitlemesiyle Türkiye ile Ukrayna arasında 1 saatlik fark kalıcı hale gelecek. Bu durum Türkiye'nin Ukrayna'ya göre 1 saat ileride olacağı anlamına geliyor.
SAAT DEĞİŞİKLİĞİNİ KALDIRAN ÜLKE SAYISINDA ARTIŞ
Dünya genelinde bugüne kadar 143 ülke saat değişikliği uygulamasına devam ederken, aralarında Türkiye ve Brezilya’nın da bulunduğu 71 ülke sabit saat uygulamasına geçti. Avrupa Parlamentosu da 2018 yılında kıtada saat değişikliğinin kaldırılmasına karar verdi. Ancak Avrupa Birliği ülkeleri, yaz saati mi yoksa kış saati mi uygulanacağı konusunda henüz bir uzlaşmaya varamadığı için değişiklik sürekli erteleniyor.
TÜRKİYE'DE SAATLER SABİT KALACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kış saati uygulaması hakkında geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulundu. Bayraktar, 2024 yılında saatlerin geri alınmayacağını ve kış saati uygulamasına geçilmeyeceğini belirtti. Türkiye, 2016’dan bu yana sabit yaz saati uygulamasını sürdürüyor.
Avrupa ülkeleri, 26 Ekim'i 27 Ekim’e bağlayan gece saatlerini geri alırken, Türkiye’de saatler sabit kalacak. Bu durumda Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki saat farkı 2 saate çıkacak.
ENERJİ TASARRUFU İÇİN YAZ SAATİ
Türkiye, 2016'dan bu yana kalıcı yaz saati uygulamasını sürdürüyor. Uygulamanın esas amacı olarak enerji tasarrufu gösterilirken, bu değişiklik Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kalıcı hale getirildi. Dünya genelinde, ülkelerin yaklaşık yüzde 40'ı gün ışığından daha verimli yararlanmak ve enerji tasarrufu sağlamak için yaz saati uygulamasını kullanmaya devam ediyor.