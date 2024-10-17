Türkiye ve Avrupa Arasında Saat Farkı Artıyor: Onlar da Değiştirdi, Son Kez Değişikliğe Gidilecek

Rusya ile savaş durumunu sürdüren Ukrayna, kış saatini kalıcı hale getirme kararı aldı. Avrupa ülkeleri 30 Mart'ta yaz saatine geçerken, Ukrayna bu süreçte kış saatinde kalmaya devam edecek. Böylece Ukrayna, Avrupa kıtasında sabit kış saati uygulamasını benimseyen ilk ülke olacak. Ukrayna bu kararı, Rusya ile zaman dilimi farklılıklarını artırmak ve ülke genelinde tek tip "Kiev Saati" uygulamasını oturtmak için aldığını açıkladı. Gelecekte, yaz aylarında Moskova saati, Kiev'e göre bir saat geri olacak.

TÜRKİYE VE UKRAYNA ARASINDA KAÇ SAAT FARK OLACAK?

Türkiye, sabit yaz saati uygulamasına geçtiği için, Ukrayna ile yaz aylarında saat farkı olmuyordu. Ancak Ukrayna'nın kış saati uygulamasını sabitlemesiyle Türkiye ile Ukrayna arasında 1 saatlik fark kalıcı hale gelecek. Bu durum Türkiye'nin Ukrayna'ya göre 1 saat ileride olacağı anlamına geliyor.