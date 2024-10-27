Türkiye Kart Nedir ve Hangi İllerde Geçerli?

Türkiye’nin 81 ilindeki toplu taşıma kartlarını tek bir çatı altında toplayan Türkiye Kart Projesi, PTT tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülüyor. Uraloğlu, Türkiye Kart ile Edirne’den Kars’a, ülkenin dört bir yanında tek bir toplu taşıma kartının geçerli olacağını ve her şehirde farklı kart kullanımına son verileceğini belirtti.

PİLOT UYGULAMA BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Türkiye Kart, ilk olarak Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul’da Gayrettepe-Yeni Havalimanı metro hattında pilot olarak hayata geçirildi. Bu 5 pilot ilde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan projede, kısa sürede 47 bin 265 kişiye Türkiye Kart satıldı ve 118 bin 273 seyahat gerçekleştirildi.

YIL SONUNA KADAR 18 İLDE KULLANIMA AÇILACAK

Uraloğlu, yıl sonuna kadar Türkiye Kart’ın geçerli olduğu il sayısını 18’e çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Uraloğlu, “Türkiye Kart uygulamasını İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray, İzmir’de İzban başta olmak üzere Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep’te kullanıma açmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE KART ÜCRETİ NE KADAR?

Uraloğlu, Türkiye Kart’ın PTT şubelerinden temin edilebileceğini ve fiyatının uygun tutulduğunu belirtti. Şemasız Türkiye Kart’ın 40 TL, "debit" ve "prepaid" özellikli kartların ise 60 TL karşılığında alınabileceğini söyledi. Ayrıca, engelli, şehit yakını, gazi ve 65 yaş üstü vatandaşlar için özel kart düzenlemeleri yapılacağını ve bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi