Türkiye Bankalar Birliği Uyardı: Banka Hesaplarınız Bir Anda Sıfıra İnebilir

KORUNMA YOLLARI NELER?

TBB, özellikle SMS, e-posta veya sosyal medya platformları üzerinden gelen bağlantılara tıklarken son derece dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Resmi kuruluşlardan geldiği kesinleşmeyen mesajlardaki linklere tıklanmaması gerektiği ve bu tür mesajların mutlaka ilgili kuruluşların resmi iletişim kanalları üzerinden doğrulanmasının önemine dikkat çekildi.

"Emin olmadığınız mobil uygulamaları cihazlarınıza yüklemeyin"

Kullanıcıların banka hesaplarının hiç kimseye kullandırılmaması gerektiği vurgulanan bilgilendirmede, "Şifrelerinizi kimseyle paylaşmayın. Kendini savcı, polis, asker, banka çalışanı, avukat olarak tanıtan veya bir ödül, prim iadesi, kart aidatı iadesi için sizden şifrenizi, kart bilgilerinizi ve kişisel verilerinizi talep eden kişilere itibar etmeyin, bu amaçla gelen linklere tıklamayın. Güvenliğinizden emin olmadığınız mobil uygulamaları cihazlarınıza yüklemeyin. Güvenlik açığı bulunan veya korsan uygulamalar, kişisel bilgilerinizi ele geçirebilir, cihazınıza zarar verebilir ve hatta kimlik hırsızlığına yol açabilir" denildi.

Bankalarca yapılan güvenlik duyurularının takip edilmesi yönünde uyarıda bulunulan açıklamada, kişisel bilgilerin güncel kalması için bu duyurularda iletilen uyarıların da dikkate alınması gerektiğinin altı çizildi.