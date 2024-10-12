Türkiye Bankalar Birliği Uyardı: Banka Hesaplarınız Bir Anda Sıfıra İnebilir
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), dijital kanallarda artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
TBB tarafından yapılan yazılı açıklamada, internet ve mobil platformlarda yaşanan dolandırıcılık vakalarının son dönemde ciddi şekilde arttığına dikkat çekilerek, kamuoyunun bu konuda bilinçlenmesi gerektiği vurgulandı.
SIKÇA KARŞILAŞILAN DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ NELER?
Açıklamada, dijital ortamlarda en sık karşılaşılan dolandırıcılık yöntemlerine yer verildi. Bu yöntemler arasında şunlar sıralandı:
Sahte internet siteleri: Güvensiz alışveriş platformları aracılığıyla kişisel ve finansal bilgilerin ele geçirilmesi.
Kişisel bilgilerin manipülasyonu: Sosyal mühendislik teknikleri kullanılarak, kullanıcıların bilgilerini ele geçirme girişimleri.
Sosyal medya dolandırıcılığı: Sahte hesaplar üzerinden yapılan kimlik avı ve dolandırıcılık faaliyetleri.
Sahte e-postalar ve SMS'ler: Kişisel bilgileri çalmak amacıyla gönderilen yanıltıcı mesajlar.
Cihazlara zararlı yazılım yüklenmesi: Bilgisayarlara ve mobil cihazlara kötü amaçlı yazılımlar yükleyerek veri hırsızlığı yapılması.
KORUNMA YOLLARI NELER?
TBB, özellikle SMS, e-posta veya sosyal medya platformları üzerinden gelen bağlantılara tıklarken son derece dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Resmi kuruluşlardan geldiği kesinleşmeyen mesajlardaki linklere tıklanmaması gerektiği ve bu tür mesajların mutlaka ilgili kuruluşların resmi iletişim kanalları üzerinden doğrulanmasının önemine dikkat çekildi.
"Emin olmadığınız mobil uygulamaları cihazlarınıza yüklemeyin"
Kullanıcıların banka hesaplarının hiç kimseye kullandırılmaması gerektiği vurgulanan bilgilendirmede, "Şifrelerinizi kimseyle paylaşmayın. Kendini savcı, polis, asker, banka çalışanı, avukat olarak tanıtan veya bir ödül, prim iadesi, kart aidatı iadesi için sizden şifrenizi, kart bilgilerinizi ve kişisel verilerinizi talep eden kişilere itibar etmeyin, bu amaçla gelen linklere tıklamayın. Güvenliğinizden emin olmadığınız mobil uygulamaları cihazlarınıza yüklemeyin. Güvenlik açığı bulunan veya korsan uygulamalar, kişisel bilgilerinizi ele geçirebilir, cihazınıza zarar verebilir ve hatta kimlik hırsızlığına yol açabilir" denildi.
Bankalarca yapılan güvenlik duyurularının takip edilmesi yönünde uyarıda bulunulan açıklamada, kişisel bilgilerin güncel kalması için bu duyurularda iletilen uyarıların da dikkate alınması gerektiğinin altı çizildi.
FARKLI UYGULAMA VE ALIŞVERİŞ SİTELERİNDE ŞİFRENİZİ KULLANMAYIN
Açıklamada, kişisel cep telefonuna, bilgisayara ve tablete yüklenen uygulamanın istediği izinlerin dikkatlice kontrol edilmesinin önem taşıdığı ifade edilerek şu uyarılarda bulunuldu:
"Bankacılık uygulamalarınızı resmi uygulama mağazalarından indirin. Bilinmeyen veya güvenilir olmayan kaynaklardan uygulama indirmeyin. Bankacılık uygulamalarında kullandığınız şifrelerinizi, başka uygulamalarda ve alışveriş sitelerinde kullanmayın. Daha az güvenlikli sitelerde şifreleriniz ele geçirilebilir, bankacılık uygulamalarınıza bu şifreler denenerek giriş yapılabilir.
Güvenliğinden emin olmadığınız internet sitelerinden alışveriş yapmayın. Dolandırıcılık amaçlı açılmış sahte bir site üzerinden dolandırılabilirsiniz. Banka hesap özetlerinizi ve işlemlerinizi düzenli olarak kontrol edin, şüpheli bir durumda vakit kaybetmeden bankanızla iletişime geçin. Bu kapsamda; dolandırıcılık vakalarına ilişkin olarak resmi kurumlar ve hizmet alınan kuruluşlar tarafından yapılan tüm uyarılar ve bilgilendirmeler dikkate alınmalıdır."