Türk Sofrasında Kriz Yaşatacak… Zeytinyağında Kanser Alarmı Verildi

Zeytinyağı üretiminde yeni bir yöntemle, kansere yol açan polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) sınırlandırılacak. Bu önemli düzenleme, Avrupa'da zeytinyağının biyodizel olarak kullanımını artırabilir.

ZETİNYAĞI KANSERE YOL AÇABİLİYOR

Zeytinyağı üretiminde kansere yol açan PAH'lara yönelik sıkı düzenlemeler, hava kirliliği ve zeytin ağaçlarının kesildiği testereler ile zeytin çuvallarından bulaşabilen zehirli kimyasalların kontrol altına alınmasını hedefliyor. PAH'lar, zeytinyağının üretim sürecinde veya zeytinlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkabiliyor. Ayrıca, PAH içeren kimyasallarla yağlanan testereler ve zeytin taşıma çuvallarındaki kimyasallar, zeytinyağında kansere yol açan PAH bulaşmasına neden olabiliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem