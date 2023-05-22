Tüm haberler doğru çıktı! Kanal D iddialı diziyi bitiriyor

Tüm iddialar gerçekmiş. Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu hayranlarını yıkan haber

Tüm haberler doğru çıktı! Kanal D iddialı diziyi bitiriyor

Kanal D ekranlarında yayımlanan  Camdaki Kız dizisi yakında final yapıyor. Bazı haber sitelerinde yer alan iddialar doğru çıktı. Camdaki Kız resmen final yaparak ekranlara veda ediyor.

BÜYÜK FİNAL ÖNCESİ SON TOPLANTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Camdaki Kız dizisinde yer alan oyuncular son kez buluştular. 

Üç sezon boyunca seyirciyi ekran başına toplayan Camdaki Kız dizisi ekrana veda etmeye hazırlanıyor.

 Camdaki Kız dizisi ekibi bu akşam Nişantaşı’nda düzenlenen veda yemeğinde buluştu. Dizi ekibi zaman zaman duygusal anlar yaşadı. 

Tüm haberler doğru çıktı! Kanal D iddialı diziyi bitiriyor - Resim : 1

Camdaki Kız, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır. 

Dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilmektedir. Nalan ve ailesinin ikamet ettiği Esra Umur yalısı, Beykoz'un Kanlıca semtinde bulunmaktadır. Koroğlu ailesinin oturduğu konaktaki çekimler ise Beyoğlu'nun Cihangir mahallesinde yer alan 1850 yılında yapılmış 24 odalı Sadık Paşa Konağında gerçekleştirilmektedir.

Dizinin başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç, Enis Arıkan ve Cihangir Ceyhan yer almaktadır.

Camdaki Kız dizisi 3 sezondur Kamal D ekranlarında yayımlanıyordu.

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