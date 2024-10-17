Tüm Android Kullanıcıları Büyük Tehdit Altında: Banka Hesaplarını Anında Boşaltıyor

Siber güvenlik uzmanları, "Cerberus"un yeni bir versiyonu olarak tanımlanan bu truva atını tespit etti. İlk kez 2019 yılında görülen Cerberus, kullanıcıların ekran dokunuşlarını kaydederek, banka uygulamalarına girişte kullandıkları şifreleri siber saldırganlara iletmekte. Bunun yanı sıra, bu yeni sürüm, gerçek gibi görünen sahte uygulamalarla entegre edilerek daha büyük bir tehdit oluşturuyor.