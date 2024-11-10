Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Temizlenir? Bu Yöntem Kumaşa Zarar Vermeden Anında Yok Ediyor

GİYSİLER TALİMATLARINA UYGUN YIKANMALI

Daha sonra bir kaşık ağartıcı içermeyen sıvı çamaşır deterjanını bir bardak suyla karıştırın. Temiz bir bez veya kağıt havluyu bu karışımla nemlendirip lekeli alanı nazikçe bastırarak silin. Giysiyi talimatlara uygun şekilde yıkayın. Halılardaki lekeyi ise mümkün olduğunca az su kullanarak temizleyin.

Giysinizi hava alarak kuruması için asın. Halının üzerindeki fazla nemi ise temiz bir bez veya kağıt havluyla tamponlayarak alın.