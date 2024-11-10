Tükenmez Kalem Lekesi Nasıl Temizlenir? Bu Yöntem Kumaşa Zarar Vermeden Anında Yok Ediyor
Tükenmez kalemin izleri, pantolon, gömlek veya koltuk kumaşlarına bulaştığında hemen çamaşır makinesine atmaya gerek yok.
Kaynak: Haber Merkezi
Çocukların bulunduğu evlerde kalemle eşyaları ve kıyafetleri çizmesiyle meydana gelen lekeler sıkça karşılaşılan bir durumdur. Çocuklar, farkında olmadan kıyafet veya koltuklara kalemle iz bırakabilir. Ancak bu lekeler aslında kolayca temizlenebilir.
TÜKENMEZ KALEM LEKESİNE EN HIZLI ÇÖZÜM
Tükenmez kalem lekesini çıkarmak için bir miktar limon kolonyası oldukça etkili olabilir. Lekenin üzerine limon kolonyası uygulayın ve biraz bekleyin. Kolonya lekeye nüfuz ettikten sonra, lekenin daha kolay çıktığını göreceksiniz.
SAÇ SPREYİNE DİKKAT
Saç spreyi ve su, tükenmez kalem lekelerini çıkarmada işe yarayabilir, ancak dikkatli olmak gerekir. Saç spreyi; alkol, reçineler ve yağ gibi bileşenler içerdiğinden özellikle ipek kumaşlar üzerinde renk bozulmalarına yol açabilir. Ayrıca, içeriğindeki diğer maddeler kumaşlarda başka lekelenmelere neden olabilir.
TÜKENMEZ KALEM LEKESİ NASIL TEMİZLENİR?
Bu tür lekeleri hızlıca temizlemek çok önemlidir. Tükenmez kalem lekesini mümkünse henüz kurumadan temizlemek, lekenin tamamen çıkmasına yardımcı olur. İlk olarak, lekeyi emmesi için beyaz bir kağıt havlu veya temiz bir kuru bez kullanarak lekeyi alın.
GİYSİLER TALİMATLARINA UYGUN YIKANMALI
Daha sonra bir kaşık ağartıcı içermeyen sıvı çamaşır deterjanını bir bardak suyla karıştırın. Temiz bir bez veya kağıt havluyu bu karışımla nemlendirip lekeli alanı nazikçe bastırarak silin. Giysiyi talimatlara uygun şekilde yıkayın. Halılardaki lekeyi ise mümkün olduğunca az su kullanarak temizleyin.
Giysinizi hava alarak kuruması için asın. Halının üzerindeki fazla nemi ise temiz bir bez veya kağıt havluyla tamponlayarak alın.