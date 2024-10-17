Tükenmez Kalem Lekelerini Anında Yok Eden Karışım

Günlük yaşamda sıkça kullanılan tükenmez kalemler, mürekkeplerinin kıyafetlere veya koltuk gibi yüzeylere bulaşması nedeniyle istenmeyen lekelerin oluşmasına neden olabiliyor. Özellikle renkli tükenmez kalemler, çocukların en sevdiği nesneler arasında yer aldığından, bu lekeler kaçınılmaz hale gelebiliyor. Tükenmez kalem lekelerini nasıl çıkaracaklarını araştıran vatandaşlar için etkili yöntemler derledik.

Peki, tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar? İşte ayrıntılar...

Kaynak: Haber Merkezi