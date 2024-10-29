Trafiğe Çıkacaklar Dikkat: Yeni Trafik Levhasını Görenler Dönüp Bir Daha Bakkacak
Fransa’da otoyollarda yeni bir trafik levhası olan "beyaz elmas" işareti, belirli şehirlerde kullanılmaya başlandı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Mavi zemin üzerine beyaz baklava şeklinde tasarlanan bu işaret, en az iki yolcu taşıyan araçlara ve çevre dostu elektrikli araçlara özel şeritleri gösteriyor. İlk olarak Lyon, Grenoble ve Strazburg gibi trafik yoğunluğunun yüksek olduğu şehirlerde uygulanmaya başlayan bu sistem, Nantes ve Rennes gibi batı Fransa şehirlerinde de hayata geçirilecek.
KARBON SALINIMINI DÜŞÜRME HEDEFİ
Bu yeni trafik düzenlemesi, hem trafik sıkışıklığını azaltmayı hem de karbon salınımını düşürmeyi hedefliyor. Beyaz elmas işaretli şeritler, toplu taşıma araçları, en az iki yolcusu olan araçlar, tamamen elektrikli veya hidrojenle çalışan araçlar ve boş taksiler için ayrılmış durumda. Ancak hibrit araçlar bu şeridi tek başlarına kullanamıyor.
İhlallerin önüne geçmek için yolcu sayısını belirleyen termal kameralar yerleştirildi. Kurallara uymayan sürücülere 135 Euro’ya kadar para cezası kesiliyor. Bu yeni düzenleme, trafiği rahatlatmak ve çevresel etkileri minimize etmek amacıyla hayata geçirildi.