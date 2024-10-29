Trafiğe Çıkacaklar Dikkat: Yeni Trafik Levhasını Görenler Dönüp Bir Daha Bakkacak

Mavi zemin üzerine beyaz baklava şeklinde tasarlanan bu işaret, en az iki yolcu taşıyan araçlara ve çevre dostu elektrikli araçlara özel şeritleri gösteriyor. İlk olarak Lyon, Grenoble ve Strazburg gibi trafik yoğunluğunun yüksek olduğu şehirlerde uygulanmaya başlayan bu sistem, Nantes ve Rennes gibi batı Fransa şehirlerinde de hayata geçirilecek.