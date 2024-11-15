Trabzon Hurmasını Sakın Böyle Tüketmeyin: Cerrahi Müdahaleye Kadar Gidiyor

TRABZON HURMASININ SAĞLIĞA FAYDALARI NELER?

Cennet hurması, Asya kökenli Diospyros kaki türünden bir meyve olup, olgunlaştığında parlak turuncu-kırmızı renge bürünür. Farklı türleri arasında olgunlaşmamış halde buruk tat veren çeşitleri bulunurken, tamamen olgunlaştığında tatlı ve yumuşak bir yapıya sahiptir. Taze olarak tüketilebildiği gibi, kurutulmuş halde, marmelat, tatlı veya içecek tariflerinde de kullanılabilir.

Besin değerleri açısından oldukça zengin olan cennet hurması, özellikle A ve C vitaminleri, lif ve antioksidan içeriğiyle dikkat çeker. Antioksidanlar, serbest radikallerin zararlarını önleyerek hücre sağlığını korumaya katkıda bulunur. Lif açısından zengin olması sindirimi desteklerken, bağışıklık sistemini güçlendirebilir.