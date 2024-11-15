Trabzon Hurmasını Sakın Böyle Tüketmeyin: Cerrahi Müdahaleye Kadar Gidiyor
Trabzon hurması, halk arasında "cennet hurması" adıyla bilinen ve tatlı, aromatik tadıyla sevilen bir meyvedir. Ancak bu şekilde tüketildiğinde zehre dönüşebiliyor...
Kaynak: Haber Merkezi
Genellikle çiğ olarak tüketilen Trabzon hurması, sağlığa birçok fayda sağlarken, aşırı tüketiminin bazı sağlık sorunlarına yol açabileceği de uzmanlar tarafından belirtiliyor.
Kış aylarının favori meyvelerinden biri olan cennet hurması, A vitamini, lif, protein, potasyum ve beta karoten açısından oldukça zengindir. Bu besin öğeleri sayesinde vücudu destekleyen bir meyve olarak bilinse de, dengesiz ve aşırı tüketimi sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.
TRABZON HURMASININ SAĞLIĞA FAYDALARI NELER?
Cennet hurması, Asya kökenli Diospyros kaki türünden bir meyve olup, olgunlaştığında parlak turuncu-kırmızı renge bürünür. Farklı türleri arasında olgunlaşmamış halde buruk tat veren çeşitleri bulunurken, tamamen olgunlaştığında tatlı ve yumuşak bir yapıya sahiptir. Taze olarak tüketilebildiği gibi, kurutulmuş halde, marmelat, tatlı veya içecek tariflerinde de kullanılabilir.
Besin değerleri açısından oldukça zengin olan cennet hurması, özellikle A ve C vitaminleri, lif ve antioksidan içeriğiyle dikkat çeker. Antioksidanlar, serbest radikallerin zararlarını önleyerek hücre sağlığını korumaya katkıda bulunur. Lif açısından zengin olması sindirimi desteklerken, bağışıklık sistemini güçlendirebilir.
AŞIRI TÜKETİMDEN KAÇININ
Cennet hurmasının sağlık açısından dikkat çeken faydalarının yanı sıra, özellikle aşırı tüketimi sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Bu meyve, içerdiği tannin ve shibuol maddeleri nedeniyle vücutta sindirilemeyen birikimlere yol açabilir. Özellikle olgunlaşmamış meyveler, mide asidini etkileyerek sindirimi zorlaştırabilir ve bağırsak tıkanıklıklarına sebep olabilir.
CERRAHİ MÜDAHALE GEREKTİREBİLİR
Uzmanlara göre bu durum, mide ameliyatı geçiren, diyabet hastası olan ya da mide asidi üretiminde azalma yaşayan bireylerde daha ciddi riskler oluşturabilir. Mide ve bağırsaklarda biriken bu maddeler, kusma, karında şişlik ve dışkılama zorluğu gibi belirtilerle kendini gösterebilir. İleri vakalarda ise cerrahi müdahale gerekebilir.
TÜKETİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Cennet hurmasını güvenle tüketebilmek için aşırıya kaçmamak ve olgunlaşmamış meyvelerden mümkün olduğunca uzak durmak önemlidir. Kurutulmuş cennet hurması da benzer riskler taşıdığından, dengeli tüketim her zaman öncelikli olmalıdır. Özellikle sindirim sorunu yaşayan kişiler, bu meyveyi tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdır.