Ton Balıklarının Yarısından Fazlasında Ortaya Çıktı! Apar Topar Harekete Geçildi
Sağlıklı beslenme önerilerinin başında yer alan ton balığı, yapılan denetimlerle birlikte özellikle Avrupa’da önemli bir tartışmanın konusu oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlar tarafından yapılan bir araştırma, Avrupa'daki dört ülkede birçok markanın ürettiği konserve ton balıklarının yüzde 57'sinde, insan sağlığını tehdit eden seviyede cıva tespit edildiğini ortaya koydu. Sınır değerleri aşan ürünler, hızla market raflarından kaldırılmaya başlandı.
CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR
Omega-3 açısından zengin olduğu için sıkça tavsiye edilen ton balığı, özellikle salatalarda en çok tercih edilen ürünlerden biri. Ancak yapılan son araştırmalar, bu popüler gıdanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek yüksek seviyelerde cıva içerdiğini gösterdi.
Tüketici hakları örgütü Foodwatch, bu durumu daha detaylı incelemek için Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde satışa sunulan 150 farklı markaya ait ton balığı konservelerini laboratuvar ortamında analiz etti.
CIVA SINIRININ ÇOK ÜZERİNDE
Laboratuvar testlerinin tümünde cıva tespit edilirken, incelenen ürünlerin yüzde 57’sinde cıva oranının Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) belirlediği sınırların üzerinde olduğu anlaşıldı. Uzmanlar, bu seviyede cıva maruziyetinin özellikle beyin fonksiyonları üzerinde zararlı etkiler yaratabileceğini vurguladı. Bu bulgular, Avrupa genelinde gıda güvenliği aktivistlerini harekete geçirdi.
MARKETLERDEN APAR TOPAR KALDIRILIYOR
Araştırmada, özellikle İngiltere'deki ton balığı ürünlerinde cıva seviyelerinin DSÖ sınırlarının iki katına ulaştığı tespit edildi. Bu nedenle İngiltere, bu ürünleri market raflarından çekmeye başladı. Araştırmacılar, ortalama bir Avrupalının yılda yaklaşık 25 kutu ton balığı tükettiğini belirterek, hükümetleri bu konuda daha katı önlemler almaya çağırdı.
"HALK SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATAN BÜYÜK RİSK"
Tüketici hakları örgütü Foodwatch France’ın CEO’su Karine Jacquemart, bu durumun halk sağlığına yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:
Tabaklarımıza aldığımız bu ürünler, halk sağlığını tehlikeye atan büyük bir risk. Daha sıkı ve koruyucu bir Avrupa standardı sağlanana kadar bu konuda mücadele edeceğiz.