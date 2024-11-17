Ton Balıklarının Yarısından Fazlasında Ortaya Çıktı! Apar Topar Harekete Geçildi

Uzmanlar tarafından yapılan bir araştırma, Avrupa'daki dört ülkede birçok markanın ürettiği konserve ton balıklarının yüzde 57'sinde, insan sağlığını tehdit eden seviyede cıva tespit edildiğini ortaya koydu. Sınır değerleri aşan ürünler, hızla market raflarından kaldırılmaya başlandı.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

Omega-3 açısından zengin olduğu için sıkça tavsiye edilen ton balığı, özellikle salatalarda en çok tercih edilen ürünlerden biri. Ancak yapılan son araştırmalar, bu popüler gıdanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek yüksek seviyelerde cıva içerdiğini gösterdi.

Tüketici hakları örgütü Foodwatch, bu durumu daha detaylı incelemek için Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde satışa sunulan 150 farklı markaya ait ton balığı konservelerini laboratuvar ortamında analiz etti.