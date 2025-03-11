Toksinleri ve Atıkları Temizler, Karaciğeri Ve Böbrekleri İyileştirir: Huş Ağacı Özünün Sağlığa Faydaları Saymakla Bitmiyor

KİMLER TÜKETMEMELİ?

Huş ağacı özü, her ne kadar faydalı olsa da bazı kişiler için risk oluşturabiliyor. Özellikle idrar yolu taşı hastalığı bulunanlar, huş ağacı polenine alerjisi olanlar ve bu içeceğe karşı hassasiyeti olanların tüketmemesi öneriliyor.

Uzmanlar, huş ağacı özünün sanayi bölgeleri, büyük şehirlerdeki yoğun trafik alanları ve ekolojik açıdan riskli bölgelerden toplanmaması gerektiği konusunda uyarıyor.